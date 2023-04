Brent Van Moer is onzeker voor zondag: “Alle klassiekers lukken, maar Parijs-Roubaix is een vraagteken”

Voetbal Jupiler Pro League Siebe Schrijvers (OHL): “Allicht uitgeteld voor play-offs, maar in voetbal weet je nooit”

OHL speelde verdienstelijk bij leider Rading Genk en had in de tweede helft op de counter mogelijkheden om één of zelfs de drie punten te pakken, maar het werd nog een 2-1-nederlaag. Omdat de drie concurrenten voor het laatste play-off 2-ticket wél wonnen, zijn de Leuvenaars zo goed als uitgeteld voor de nacompetitie.