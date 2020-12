Brent Van Moer is aan eerste Spaanse stage begonnen: “We kozen voor de grootste veiligheid”

Wie was er het eerst in Spanje? De Sint of Brent Van Moer? Een lach volgt. “We zijn samen vertrokken, maar de stoomboot was blijkbaar sneller dan de wagen. Deze keer reisden we niet met het vliegtuig, omdat we nogal wat materiaal moesten nemen. Samen met Florian Vermeersch, Viktor Verschaeve en Alex Colman heb ik een huis gehuurd in Benissa. De grens met Frankrijk was opnieuw open. Er werd wel verwacht dat we een coronatest konden voorleggen. De keuze om niet op hotel te gaan was bewust. Door het kleinschalig te houden kozen we voor de grootste veiligheid. Vooraf hadden we ons op het internet oog goed geïnformeerd over de plaatselijke maatregelen, al blijkt dat in de praktijk wel mee te vallen. Iedereen draagt een mondmasker zoals bij ons, maar winkels en restaurants zijn open. We koken zelf om het risico te beperken.”