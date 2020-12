Brent Van Moer is aan eerste Spaanse stage begonnen: “Gekozen voor de grootste veiligheid”

WIELRENNENDe komende twee weken vertoeft Brent Van Moer (22) in het Spaanse Benissa om het komende seizoen voor te bereiden. De Waaslander van Lotto-Soudal wil er in de eerste plaats in comfortabele weersomstandigheden de nodige kilometers afmalen. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan de coronamaatregelen.

Wie was er het eerst in Spanje? De Sint of Brent Van Moer? Een lach volgt. “We zijn samen vertrokken, maar de stoomboot was blijkbaar sneller dan de wagen. Deze keer reisden we niet met het vliegtuig, omdat we nogal wat materiaal mee moesten nemen. Samen met Florian Vermeersch, Viktor Verschaeve en Alex Colman heb ik een huis gehuurd in Benissa. De grens met Frankrijk was opnieuw open. Er werd wel verwacht dat we een coronatest konden voorleggen.”

“De keuze om niet op hotel te gaan, is bewust. Door het kleinschalig te houden, kozen we voor de grootste veiligheid”, verklaart Van Moer. “Vooraf hadden we ons op het internet oog goed geïnformeerd over de plaatselijke maatregelen, al blijkt dat in de praktijk wel mee te vallen. Iedereen draagt een mondmasker zoals bij ons, maar winkels en restaurants zijn open. We koken zelf om het risico te beperken.”

Van Moer is later dan gebruikelijk gestart met zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. “Ik heb de Vuelta gereden. Die was pas op 8 november afgelopen. Die Spaanse rittenwedstrijd was slopend, waardoor ik het nadien vier weken kalmer mocht aanpakken. Nu heb ik de trainingsdraad weer opgepakt en fiets ik rustig de nodige kilometers op de teller.”

Gesplitste teamstage

De feestdagen brengt Van Moer in Beveren door, maar in januari volgt een ploegstage in de buurt van Calpe. “Het team werd opgesplitst in drie groepen. Sprinters, klimmers en klassieke renners zullen afzonderlijk trainen in Javea, Oliva en Denia. Die drie plaatsen liggen niet ver van elkaar. Het heeft als voordeel dat bij een mogelijke besmetting niet de hele ploeg in quarantaine moet. Ik behoor tot de klassieke renners met onder meer Gilbert, Degenkolb, Wellens en De Gendt”, besluit Van Moer. “Mogelijk zal mijn competitiestart ook anders zijn. Vorig jaar zette ik aan in Valencia. Misschien wordt het nu La Marseillaise.”