Brent Van der Eycken na winst in Herdenkingsprijs Jempi Monseré naar Grote Prijs Rik Van Looy: “Opnieuw proberen anticiperen”

De 23-jarige Van der Eycken (VP Consulting) zette woensdag in Retie de Herdenkingsprijs Jempi Monseré naar zijn hand. In de laatste rechte lijn was hij sneller dan z’n Nederlandse medevluchter Frank Van Den Broek, vorige maand nog eindwinnaar van de Ronde van Namen. Van der Eycken koerste in en rond Retie zoals hij dat meestal doet: met een vroeg offensief.

Veertig km in duo

“Na vijftien kilometer reden we met acht weg”, blikt de eliterenner zonder contract uit Vosselaar terug. “Snel hadden we één minuut. Toen we aan de lokale ronden begonnen bleven we nog met vijf over. Met nog veertig kilometer voor de boeg sprong Frank Van Den Broek. Ik reageerde onmiddellijk. We werkten heel goed samen, toch kregen we nooit meer dan 45 seconden. Bij het aansnijden van de slotkilometer hadden we nog twintig tellen over. Surplacen mochten we niet doen. Ik nam de laatste kilometer voor mijn rekening en ging de sprint vanop kop aan. Na een zware koers ben ik in de spurt niet traag. De Nederlander kwam niet meer over mij.”