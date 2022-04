Brent Van der Eycken hoopt dat PK in St-Katelijne-Waver uitgroeit tot een harde wedstrijd

Vijfde in Brustem, vierde in Vollezele. Eind vorig jaar, als laatstejaarsbelofte, derde in Hooglede, tweede in Rumbeke. Brent Van der Eycken trok de lijn van eind 2021 begin dit seizoen door. Maar een valpartij in Beerzel remde de werkzoekende boekhouder-informaticus de voorbije weken af.

“De Grote Prijs Wilfried Peeters in Mol draaide zo goed als op een massaspurt uit, wat niet mijn ding is”, verduidelijkt Van der Eycken. “De week nadien kwam ik in de kermiskoers in Beerzel ten val. Rug en bekken incasseerden een stevige klap. Zaterdag heb ik in Wortegem gevoeld dat het weer de juiste richting uitgaat. Alleen was ik achteraan gestart, heb ik in het begin enkele cartouchen moeten verschieten om vooraan te geraken want het peloton werd voortdurend op de kant gezet. Wat me de laatste ronde zuur opbrak.”

Wederoptreden na val

De renner van VP Consulting bolde als 32ste over de streep. Nog net bij de mannen die het einde haalden van deze koers aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Zondagmiddag hoopt hij in Sint-Katelijne-Waver opnieuw met een puik resultaat aan te knopen. Eliterenners zonder contract worden om 12 uur aan de start verwacht. Beloften rijden vanaf 15.15 uur een apart PK.

PK kan alle kanten uit

“Het parcours is vlak, toch kan het er alle kanten uit”, voorspelt Van der Eycken. “Ik hoop dat de wedstrijd zo hard mogelijk wordt gemaakt. Jawel, ik zal genoeg bondgenoten vinden om het kampioenschap hard te maken. Binnen mijn eigen ploeg is Jeff Peelaers iemand die altijd voluit wil gaan. Gewezen ploegmaat Joren Segers is ook zo iemand. Drie jaar geleden zette hij het PK in Onze-Lieve-Vrouw Waver naar zijn hand. Toch is er ook een kans dat dit Antwerps kampioenschap uitdraait op een sprint. Dan lijkt Alfdan De Decker mij een groot kanshebber. Want hij heeft hele snelle benen. De ex-prof sloot drie weken geleden de Grote Prijs Wilfried Peeters in Mol als zesde af.”