Brent Van den Abeele, net twee keer in de basis bij Lyra-Lierse, is opnieuw out met een blessure, en mist de wedstrijd tegen Berchem

“Ja, dit is een zeer spijtig verhaal, moeilijk ook om te verwerken”, aldus de linksachter van Lyra-Lierse, die bij de club ook aan zijn laatste contractmaanden bezig is. Van den Abeele keert na dit seizoen immers terug naar de City Pirates, waar hij van 2015 tot 2017 aan de slag was voor hij zijn transfer naar het toenmalige Lyra maakte.

Kompany 2.0

“Ik voelde me nochtans goed, en ook blij, na al die tijd dat ik bijna twee jaar lang geblesseerd heb moeten toekijken. En dan plots moest ik een spurtje trekken waarbij ik extra moest aanzetten, en schoot er iets in mijn hamstrings. Dan vergaat jouw wereld, dat kan ik wel zeggen. Ja, ik heb het er moeilijk mee. Ik ben er 26, maar denk nu al dat ik Kompany 2.0 ben”.

Komende zomer keer je terug naar de City Pirates. Gelukkig kennen ze jou daar goed. “Ik hoop bij de Pirates een nieuwe start te kunnen maken. Ze kennen mij daar inderdaad, ze weten ook wat ze aan mij hebben. Maar op dit moment ben ik nog speler van Lyra-Lierse. De competitie zal voor mij door die blessure niets meer in petto hebben, maar ik hoop wel nog een rol van betekenis te kunnen spelen in de eindronde. Wie weet kan ik er nog mee voor zorgen dat Lyra-Lierse kan promoveren. Dat zou een klein lichtje na een lange duisternis kunnen zijn.”

De wedstrijd van zondag tegen Berchem Sport zal met gesloten loketten plaatsvinden. Deze maatregel wordt opgelegd door de lokale overheid en geldt voor de supporters van beide clubs. De bezoekende supporters wordt een combiregeling opgelegd. Zij moeten op voorhand een ticket aanschaffen. De supporters van Lyra-Lierse kunnen in voorverkoop online een ticket aanschaffen, of op volgende plaatsen en tijdstippen: donderdagavond van 20 tot 22 uur op het jeugdcentrum in Vremde, of zaterdag van 11 uur tot 12.30 uur in de kantine van het Luc De Rijckstadion in Berlaar.