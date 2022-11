Brent Van de Kerkhove verlengt bij Tarteletto-Isorex: “Blij met nieuwe kans na mijn slechtste seizoen ooit”

Manager Peter Bauwens liet enkele weken geleden al weten dat zijn ploeg Tarteletto-Isorex voltallig was. Enkel voor Brent Van de Kerkhove hield hij een plaatsje over. Die werd deze week ingevuld. De betrokkene is tevreden. “Ik ben blij met deze nieuwe kans na mijn slechtste seizoen ooit. De ene pechperiode volgde de andere op. Het begon al maart in de Ronde van Normandië. Ik mocht de bollentrui dragen, toen bij een val de ligamenten van de enkel werden geraakt. Eén volle maand was ik buiten strijd. Toen ik terug enig niveau haalde, was er in de finale van de Heistse Pijl een nieuwe valpartij waar ik bij betrokken was. Mijn bekken en vier ribben waren geraakt. Die blessures bleven lang aanslepen. Uiteindelijk leek ik toch opnieuw op toerental te komen. In Pollare werd ik derde. Het zou mijn beste uitslag van het seizoen worden. In de profkoers in Geraardsbergen moest ik andermaal een opdoffer verwerken. Iemand reed mij aan. Een blessure aan het staartbeen was het gevolg.”