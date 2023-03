Brent Van de Kerkhove van Algiers naar Kemzeke: “We maken van de nood een deugd”

Geen Ronde van Algerije voor Brent Van de Kerkhove. De ploegleiding van Tarteletto-Isorex deelde eerder deze week al mee dat de visa niet in orde zijn. Brent Van de Kerkhove is duidelijk. “Uiteraard was ik ontgoocheld. Ik was zondag mijn valiezen aan het maken, toen ik om acht uur ’s avonds vernam dat de reis niet doorging. Vier uur later zou ik het vliegtuig nemen. In het verleden waren we met de ploeg in alle werelddelen aan de slag: van Iran tot Rwanda. Nooit eerder waren er problemen. Normaal gezien brengen de organisatoren die documenten in orde. Nu dus niet. Het leven gaat echter verder, we maken van de nood een deugd.”

Omloop van het Waasland

Meteen moesten Brent Van de Kerkhove en de ploegleiding aan de slag om alternatieven uit te werken. De renner geeft meer duiding. “Zondag start ik in de Omloop van het Waasland. Nadien volgen Nokere Koerse en Bredene. Die koersen staan vast. Ik hoop eind maart eventueel te kunnen aanzette in Cholet en Tourangelle (19 en 16 maart, red.). In principe is de Omloop van het Waasland niet meteen mijn parcours, al zou het traject tussen Lokeren en Kemzeke wel gewijzigd zijn. Er zouden meer kasseistroken in het parcours opgenomen zijn, zodat de kans op een massasprint kleiner is geworden. Met Thibau Verhofstadt hebben we een rappe man in de ploeg. Hij is al vroeg in het seizoen op dreef. Het lijkt me logisch dat ik me dienst stel van de ploeg.”

April

Brent Van de Kerkhove wil iets maken van de campagne. “Vorig jaar kwam ik zeven keer ten val. Ik had veel blessures: van mijn ribben tot mijn staartbeen. Niets bleef me gespaard. Intussen ben ik weer helemaal fit. De Franse koersen in maart spreken me wel aan, maar ook in april zijn er enkele koersen om naar uit te kijken. Eerst is er de Volta Limburg Classic. Wat later volgt Parijs-Camenbert.”