Brent Van de Kerkhove komt officieel voor Tarteletto-Isorex uit: “Ik blijf iedereen gewoon groeten”

Wielrennen profsJarenlang heeft Brent Van de Kerkhove (26) zijn droom om profrenner te worden nagejaagd. Sinds nieuwjaarsdag is die droom in vervulling gegaan. De Geraardsbergenaar werd officieel lid van Tarteletto-Isorex en mag het komende jaar bij de elite met contract uitkomen. Hoewel de vreugde groot is, blijft de renner er bescheiden bij.

Vanaf januari mag Brent Van de Kerkhove de geel-wit-blauwe trui van Tarteletto-Isorex aantrekken. “Het grootste deel van het nieuwe materiaal was al in mijn bezit. Corona maakte het er allemaal niet makkelijker op. De crossers kregen voorrang om de nieuwe kledij te ontvangen, omdat zij natuurlijk onmiddellijk aan de bak moeten.”

“Tijdens de januaristage worden de laatste details geregeld”, gaat Van de Kerkhove voort. “Het was een beetje uitkijken zoals een kind dat het bezoek van de sint verwacht. Mijn nieuwe fiets had ik al eind november en dat was uiteraard het belangrijkste. Voor veel renners is veranderen van fiets een grote aanpassing. Voor mij viel dat redelijk goed mee. Het frame is anders, maar bij Home Solution reed ik ook al met schijfremmen.”

Voor het eerst kreeg Van de Kerkhove geld voor zijn training. “Daar heb ik tijdens die eerste kilometers niet echt bij stilgestaan, al was het inderdaad wel een droom die uitkwam. Het was de voorbije jaren bij de beloften echt wel de bedoeling om die ultieme stap te kunnen zetten. Ik besef dat het een voorrecht is. In coronatijden zijn er toch wel een pak gevestigde waarden die het nog zonder team moeten stellen. Ik denk aan Julien Vermote of Guillaume Van Keirsbulck. Of de mensen me tijdens het trainen nog zullen herkennen in Onkerzele-West? Dat is geen probleem. Ik blijf gewoon iedereen op straat groeten zoals ik dat voorheen ook deed. Een handtekening op papier verandert daar niets aan.”

Spaanse stage

Dinsdag vertrekt Van de Kerkhove naar Spanje. Meteen begint hij aan een nieuw belangrijk luik van zijn voorbereiding. “Tot 19 januari verblijf ik in Benissa. Jasper De Plus zal al ter plaatse zijn. Zaterdag sluit ook Elias Van Breussegem aan. We trainen samen. Aan de Costa Blanca is het trouwens geen probleem om in groepjes de baan op te gaan. Als je een uurtje fietst, kom je daar heel wat renners tegen. Aansluitend is er een ploegstage in het nabijgelegen Altea.”

“De keuze voor Benissa is weloverwogen”, klinkt het. “Vroeger trok ik naar Mallorca. Rechtstreekse vluchten vanuit Zaventem naar Palma zijn er momenteel niet. Ik zag het niet zitten om via Alicante een tweede vlucht te boeken. Het risico is ook groter dat je omwille van corona op het eiland vast komt te zitten. Ik merk dat ploegen als Ineos of Lotto-Soudal ook uitweken naar andere oorden.”

Brussel-Opwijk

De koersagenda van Van de Kerkhove ligt nog niet helemaal vast. “Op 24 januari mag de ploeg starten in Valencia. Het gaat om een eendagskoers, maar de selectie is nog niet bekend. Normaal gezien zou een aantal renners deelnemen aan de Ronde van Antalya, maar die rittenwedstrijd werd omwille van de pandemie geschrapt. De ploegleiding zocht nog naar alternatieven, maar dat lijkt me in deze tijden niet simpel. Het Belgische seizoen wordt aangevat met Kuurne-Brussel-Kuurne. Twee dagen later volgt dan Le Samyn. Zonder tegenslagen gaan die koersen wel door.”