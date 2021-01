Brent Van de Kerkhove debuteerde bij de profs in Valencia: “De ogen gingen snel open”

Hoe heeft Brent Van de Kerkhove zijn debuut bij de grote jongens beleefd? “Het was een wel een bijzondere ervaring. De aanvangsfase was meteen pittig met de beklimming van de bekende Col de Rates. Net voor de top moest ik samen met mijn ploegmakkers Julien Van den Brande en Jacob Relaes vooraan de rol lossen. Het was een gekke situatie. We reden kilometers tussen de eerste en de tweede groep in. Door de strakke tegenwind konden we vooraan niet meer aansluiten.”

Sterk niveau

Brent Van de Kerkhove kon meteen ervaren dat hij in een nieuwe wereld terechtkwam. “Ploegen als Total Energie, Euskatel of Arkea pakten meteen uit. De ogen ging snel open. Het was een harde werkelijkheid, maar een die me niet verbaasde. Mijn respect voor de profrenners is er enkel door toegenomen. Ik moet mezelf de tijd geven om aan het niveau te wennen. Dat komt wel in orde. Het is gewoon anders. In het verleden werkte ik de eerste koersen begin maart af. Nu ga ik al in januari aan de slag. Ik heb er intussen twee Spaanse stages opzitten. Momenteel ben ik trouwens nog aan de Costa Blanca tot zaterdag. Dat moet zijn vruchten afwerpen.”

Programma

Zaterdag keert Brent Van de Kerkhove terug naar huis. “Net als de veldrijders beschik ik over een profstatuut. Ik hoef niet in quarantaine, omdat ik een verplaatsing voor het werk maakte. In de praktijk zal er echter niet veel verschil zijn. De komende dagen kom ik enkel buiten om te trainen en dat gebeurt ook individueel. Door het wegvallen van de Ronde van Antalya zit ik nu wel met een leegte van zes weken in mijn agenda. De eerstvolgende koers wordt Le Samyn (2 maart, red.). Het wordt puzzelen de komende weken. In Frankrijk werden Troyes, Denain, Cholet en Normandië uitgesteld of geschrapt. In Nederland onderging Rucphen hetzelfde lot. Iedereen tast nog wat in het duister.”