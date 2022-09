Brent Van Craen en KSV Schriek ontvangen Ramsel als ongeslagen leider: “Met een bredere kern beter doen dan vorig seizoen”

“En er zijn alleen maar positieve signalen”, zegt kapitein Van Craen. “De prestaties zijn van een goed niveau en ook de sfeer is optimaal. Nu is het natuurlijk zaak om die goeie flow zo lang mogelijk te bewaren, maar we kijken nog niet te ver vooruit. Het verschil ten opzichte van vorig seizoen? We zijn sterker in de breedte. Op een drietal vertrekkers na bleef de kern van vorig jaar behouden, maar er werden nog wel wat jongens aan toegevoegd die de concurrentie aanscherpten. Dat was nodig. Vorig seizoen stonden we soms maar met veertien jongens op training. Dan ben je al te zeker van je plek en ben je minder scherp dan wanneer je moet vechten voor je plaats.”

Kansen

“Nog een pluspunt is dat we wedstrijden op verschillende manieren naar onze hand kunnen zetten. De openingsmatch tegen Sint-Amands hebben we, op een kwartier na, helemaal gecontroleerd. Tegen Putte kenden we ook een moeilijk begin, maar liep het beter zodra we de score openden en tegen Duffel knokten we op wilskracht terug na een achterstand. Vorig weekend was dan weer niet onze beste wedstrijd, maar acteerden we goed vanuit de organisatie en kwamen zo tot kansen. En dat is misschien wel het belangrijkste. Ongeacht het wedstrijdverloop krijgen we altijd wel onze kansen en momenteel werken we die goed af. Tegelijkertijd doet iedereen zijn job in balverlies. Als je slechts een tegengoal slikt in vier wedstrijden mag je fier zijn als ploeg.”

Kevin Vandenbergh

Afwachten of dat zondagnamiddag ook nog het geval is, want dan komt het aanvallende geweld van Ramsel, goed voor vijftien goals tot dusver en gewapend met ene Kevin Vandenbergh, op bezoek in Schriek. “Ze hebben inderdaad veel kwaliteit lopen vooraan”, weet ook Van Craen. “Niet in het minst met Vandenbergh, maar Ramsel is meer dan hij alleen. Voor ons is het een goede test om te zien hoe ver we staan. Ik verwacht me aan een moeilijke wedstrijd.”

Beter doen

Rest nog de vraag waar de ambities van Schriek liggen dit seizoen? “In het eerste jaar dat ik hier aankwam, nu vier jaar geleden, degradeerden we uit tweede provinciale. Toen al was er de ambitie om meteen weer te promoveren, maar zoiets komt niet op bestelling. Na de uitschakeling in de eindronde vorig jaar gaan we nu proberen beter te doen, maar we bekijken het match per match. De samenstelling van de reeks is nieuw voor ons dus het is moeilijk om alles in te schatten.”

