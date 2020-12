Brent Van Ballenberghe is bezieler van damesteam Van Moer: “Wielrennen blijft een passie”

Brent Van Ballenberghe is vertrouwd met het dameswielrennen. Dit seizoen was hij nog aan de slag bij Doltcini. “In februari werd mij gezegd dat Doltcini geen Development Team meer zou hebben, enkel nog een Elite Team. Uiteindelijk zou men later op die beslissing terugkomen, maar ik had toen al aan tafel gezeten met het bestuur van Van Moer. Zij waren weliswaar al enkele jaren bezig met de dames, maar heel gestructureerd was dat niet. Die structuur wil ik de ploeg bijbrengen. Ik doe dat met plezier, want wielrennen blijft een passie.”

Nieuwe start

Het is duidelijk dat er het team van Brent Van Ballenberghe veel werk wacht. “We hebben momenteel veertien rensters aangetrokken: zes nieuwelingen en acht juniores. Eventueel komt daar de komende weken nog iemand bij. We starten vanaf nul. Onze nieuwelingen staan voor een leerschool. Met de tweedaagse in Nokere en een driedaagse in Nederland krijgen ze stevige kost voorgeschoteld. Onze juniores starten in de Nations Cup. Dat zijn vier koersen van het allerhoogste niveau. Clubrenners worden daar ook toegelaten. We beseffen dat onze rensters momenteel nog geen WK-niveau hebben, maar ze zullen evenmin weggeblazen worden. Een aantal van hen hebben al iets bewezen. Camille Roman en Maaike De Mits komen uit de triatlonwereld. Als ploeg willen we ons aan de jongens spiegelen. Die hebben toch al een mooi parcours afgelegd. We willen jongeren zonder druk opleiden tot goede beloften.”