Brent Lippens zit aan drie zeges op drie crossen: “Niet verwacht dat ik in seizoenbegin alles zou winnen”

Dario Ingels was in Knesselare snelst weg. Z’n Keukens Buysse-ploegmakker Dima Roels had in de startzone minder geluk want hij kwam ten val. Bij de start stond Brent Lippens op de laatste rij. Hij moest zich een weg banen naar voor. Gelukkig voor hem was het peloton – zeventien deelnemers – niet zo groot.