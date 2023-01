Brent Lippens als topfavoriet naar BK in Lokeren: “Geen twijfels, want conditie is nog steeds in orde”

“In de periode van het provinciaal kampioenschap in Balegem werd ik ziek”, begon de Eeklonaar z’n verhaal. “Dus sloeg ik dat PK over en zette ik van dan af alles op het BK in Lokeren. Inderdaad, ik heb ook een beetje verstoppertje proberen spelen. Al denk ik dat dit niet gelukt zal zijn. Gezien ik al elf keer won zal iedereen mij als favoriet naar voor zal schuiven. Vorige week werd ik zowel in Koksijde als in Gullegem tweede. Ik ben niet aan het twijfelen gegaan. Mijn conditie is goed. Zondag moet ik enkel de factor stress onder controle proberen houden.”

Parcours op maat

Woensdag ging Lippens het parcours in Lokeren verkennen. Die kennismaking gaf zijn zelfvertrouwen een extra boost. “Een heel schoon rondje, echt iets voor mij”, gaf hij woensdagavond toe. “Het is heel technisch, explosief ook. Op het vlak van modder lijkt het mij nog mee te vallen al gaat het tegen zondag nog heel wat regenen. De omloop is niet te vergelijken met een andere cross. Tijdens de verkenning heb ik extra vertrouwen getankt. Alleen mag ik niet te veel energie verliezen aan de factor stress. Mijn trainer Dominic De Caluwé probeert me rustig te houden. Robby Cobbaert en Mario De Clercq van de ploeg doen dat ook. Heb daar al wat leren mee omgaan.”

Niet op eerste rij

Hij heeft ook al geleerd zich niet druk te maken om de loting van de positie bij de start. Bij nieuwelingen wordt geen ranking gehanteerd om de startplaatsen toe te wijzen. De renners die de voorbije maanden al eens de top vijf haalden bezetten de eerste rijen. “Dit seizoen stond ik bij de start nog geen enkele keer op de eerste rij”, beweerde Lippens. “Hoeft voor mij ook niet, ik sta liever niet op de openingsrij. In de startzone ga ik liever mee in het wiel dan de kopstart te moeten nemen. Voor eerstejaarsnieuwelingen is de start zondag al om 10 uur. Dat is vroeg. Ik ben altijd vroeg op, maar zo vroeg eten is niet evident.”

