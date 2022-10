Brent Laes en Lierse trekken als competitieleider naar RWDM: “Het is nu aan ons om te bevestigen”

Voetbal Challenger Pro LeagueOp het Lisp zouden ze zeggen: ‘Lierke plezierke’, want Lierse staat opnieuw helemaal alleen op nummer één. Na de vlotte 3-1-zege tegen Lommel wacht met RWDM zondag een nieuwe test voor de Pallieters: “We moeten laten zien dat we minstens evenveel waard zijn”, aldus Brent Laes.

Lierse klimt door de zege tegen Lommel dus terug naar de eerste stek in het klassement. Geel-zwart kwam nochtans op achterstand tegen de Limburgers. “We speelden een sterk openingskwartier, maar kregen dan een tegengoal. We ontsnapten aan de 0-2 en mochten door de weersomstandigheden ook wat vroeger de kleedkamer in. Na de rust kreeg je tien bizarre minuten met drie doelpunten van ons, maar dat was in mijn ogen niet onverdiend”, vindt Laes.

“Vorig jaar hadden we het vaak lastig als we op achterstand kwamen en gingen de kopjes snel naar beneden. Het is een belangrijke stap dat we nu met tegenslagen overweg kunnen. We mogen ons nu wel niet gek laten maken, want een verlies tegen Lommel en je zou niet eens in de top drie staan”, beseft Laes.

Een stabiele groei

Brent Laes vertoeft al een tijdje op het Lisp. De 22-jarige vleugelverdediger is ondertussen bezig aan zijn derde seizoen en bengelde twee jaar geleden nog mee aan het staartje van de rangschikking. “Ik heb hier in mijn periode bij Lierse al heel wat zien veranderen. Er zijn hier nog maar weinig jongens over van twee jaar geleden, want die zijn gewoon vervangen door betere spelers. Zo’n kwaliteitsinjectie zorgt ervoor dat je elke match en elk seizoen kan groeien als club: sportief en extra-sportief.”

Topper tegen RWDM

Dit weekend maakt Lierse Kempenzonen de verplaatsing naar Brussel voor een confrontatie met één van de betere teams in de Challenger Pro League. “Het is nu aan ons om te bevestigen tegen een hele goeie ploeg. RWDM staat als een blok en daar moet je dan maar zien door te geraken. We gaan ons vel daar duur verkopen en laten zien dat we minstens evenveel waard zijn. We willen daar echt iets rapen en als het even kan liefst drie punten”, besluit Laes.

