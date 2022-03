Brent Laes en Lierse staan voor dubbele confrontatie met leider Westerlo: “Westelse titelfeestje nog even uitstellen”

Lierse ging afgelopen weekend met 0-1 de boot in tegen Moeskroen. Zo blijft het van eind september geleden dat geel-zwart nog eens kon winnen in het eigen Vanderpoortenstadion. “Het werd zondag een match om snel te vergeten”, blikt Brent Laes terug. “Een droge 0-0 had gekund, maar uiteindelijk bleven we met lege handen achter. Dat ons publiek zich kritisch toonde? Dat mag, zeker als je acht thuiswedstrijden op een rij niet kan winnen. Anderzijds vind ik wel dat we alles hebben gegeven. Op dat vlak valt ons niks te verwijten.”

Geen betere manier om de aanhang te paaien dan winst in een derby. En laat woensdag nu net de inhaalmatch tegen de buren uit Westerlo op het programma staan. Zondag gaat Lierse dan op verplaatsing naar het Westelse Kuipje. Als de Kemphanen twee keer winnen, zijn ze altijd kampioen.

Seizoen in blokken

“Westerlo verdient de titel – individueel en collectief steken ze er bovenuit - maar dat feestje willen wij natuurlijk nog even uitstellen”, benadrukt Brent Laes. “Het is nooit leuk als je je tegenstander na de match uitbundig ziet vieren. Op zich hebben wij nu twee keer niks te verliezen. Toch geloven we in onze kansen, want een derby blijft altijd iets speciaals.”

Ondertussen is Lierse mathematisch nog steeds niet helemaal zeker van het behoud, al lijkt dat slechts een kwestie van tijd. “Ons seizoen verliep eigenlijk in blokken”, stelt Brent Laes vast. “Na een prima start, kwam een mindere periode. Na Nieuwjaar herpakten we ons, om nu dan weer even stil te vallen. Bedoeling is om alsnog met een goede reeks te eindigen. Van de resterende vijf opdrachten zijn er nog drie voor eigen volk. In die wedstrijden willen we onze fans en onszelf een goed gevoel bezorgen. Zelf hoop ik ook nog zo veel mogelijk speelminuten mee te pikken. In het najaar van 2021 verdween ik even uit de ploeg, maar de jongste weken had ik opnieuw een basisplaats beet. Dat wil ik natuurlijk zo houden.”