Brent Deltombe boekt in slotrit Vermarc Cycling Project eerste zege: “Ploeg van de leider verrast”

Etappe één en twee van het Vermarc Cycling Project gingen naar Liam Van Bylen, de eerstejaarsjunior van Acrog-Tormans. “Dus beraamden we een plan om de ploeg van de leider in de laatste rit te verrassen”, verduidelijkt Deltombe. “Via een vroege aanval. Op ongeveer vijftien renners waren we met vier van Avia-Rudyco mee. Onze voorsprong steeg maximaal tot twee minuten.”

Het peloton kwam nooit meer in de buurt van de vroege aanvallers. Met vier man in de spits moesten de mannen van Avia-Rudyco ook de ritzege pakken. “Met mijn ploegmaats had ik afgesproken dat ik de laatste kilometer nog iets zou ondernemen”, gaat Bruggeling Deltombe verder. “Toen ik iemand zag springen reageerde ik snel. We sloegen een klein gaatje. De man voor mij viel stil. Ik kon nog eens versnellen en ging alleen. Slechts één keer keek ik even achterom. Een renner hing op tien tot vijftien meter. Maar ik hield vol.”

Jongerentrui gewonnen

Deltombe hield Milan De Ceuster, de enige pion van Acrog-Tormans in de kopgroep, af. Hij boekte een mooie eerste overwinning. Nochtans had hij wat tijd nodig om de leiding van z’n Wase ploeg te overtuigen hem mee te nemen naar interclubs. Ook voor de driedaagse in Vlaams-Brabant was hij invaller.

“Ik had al even het gevoel dat een overwinning binnen mijn mogelijkheden lag”, beweert Deltombe. “Nooit gedacht dat ik een interclub naar mijn hand zou kunnen zetten. Ik werd wel dertiende in Menen-Kemmel-Menen. Ook de Acht van Bladel heb ik gereden, maar daar waren mijn prestaties niet super. Op de eerste dag van het Vermarc Cycling Project had ik last van buikkrampen. Gelukkig hield ik vol. Dankzij de overwinning maandag en de ruime voorsprong in die etappe won ik ook het jongerenklassement.”

Trofee van Vlaanderen

Woensdag staat voor Deltombe al een volgende opdracht op de kalender. In Reningelst werkt hij de UCI-wedstrijd Trofee van Vlaanderen af. “Het parcours in die regio is golvend”, weet Deltombe. “Wellicht zal er in vergelijking met maandag minder wind staan. Het was vooral dankzij de wind dat we de slotrit van die driedaagse hard konden maken.”

