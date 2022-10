Brent Dejonckheere en Handzame staan mee aan de leiding: “Het verschil met vorig seizoen is enorm”

Die leidersplaats kwam er niet zonder slag of stoot. Handzame wist de koppositie afgelopen weekend af te nemen van titelfavoriet Koksijde-Oostduinkerke, door de kustploeg in eigen huis met 4-1 te verslaan. “Een ploeg met ongelooflijk veel kwaliteit en spelers met ervaring op hoger niveau’, weet Dejonckheere. “Wij stelden ons vooraf al tevreden met een punt, maar we stegen boven onszelf uit. We waren aan elkaar gewaagd, maar wij toonden meer koelbloedigheid voor doel. Mentaal hebben wij de veldslag gewonnen.”

Geen torenhoge ambities

Handzame dwingt zo Koksijde-Oostduinkerke terug naar de derde plaats, hoewel het evenveel punten telt. Jonkershove staat door het beste doelpuntensaldo op de eerste plaats. “De plaatsjes zijn duur bovenaan, met ook nog Nieuwpoort en Kortemark die ons op de hielen zitten”, vervolgt de 26-jarige aanvoerder.

“In tegenstelling tot onze concurrenten hebben wij geen torenhoge ambities uitgesproken. Wij willen in de eerste plaats na ons rotseizoen in derde provinciale opnieuw een frisse neus halen. Hoewel we in de vorige jaargang niet veel anders trainden of speelden dan nu het geval is, lukte het maar niet om de broodnodige punten te pakken. Dat was mentaal erg zwaar. Het doet ons erg plezier dat we daar nu wel in slagen. Je ziet heel wat jongens opnieuw opleven. In een leuke reeks, met veel derby’s, hebben we opnieuw plezier in onze hobby.”