Brent Coppens (FC Lembeke) voor duel tegen SVK Maldegem: “We spelen geen verstoppertje en willen eindronde spelen”

In tweede provinciale A liet FC Lembeke de voorbije weken enkele straffe resultaten optekenen. In Merendree won het met 0-3, Meetjesland werd met 5-1 afgetroefd en in Sint-Laureins, nota bene derde in de stand, won het met 1-7. Doelman Brent Coppens hoopt dat zijn ploeg dit weekend kan doorgaan op dit elan.

“We spelen goed voetbal de voorbije weken en dat vertaalt zich bovendien in schitterende resultaten. Voor ons verloopt de competitie heel bizar. Start toch wat gemist, dan een heel sterke reeks en toen we zicht kregen op de periodetitel liep het fout. We hebben blijkbaar de spons kunnen vegen over dat geknoei en raken nu toch op kruissnelheid. Iedereen is de voorbije weken toppen, de invallers ook en Mattice Dossche zit in bloedvorm. Zeven potten op twee weken tijd, daar kan je mee uitpakken. Als ploeg wordt het nu zaak om op dit elan verder te gaan en ook tegen Maldegem de punten thuis te houden. Niet evident, we spreken toch nog vaak over het ‘grote’ Maldegem.

Eindronde

FC Lembeke ging van start met de ambitie om een eindrondeticket te pakken en daar zijn ze goed naar op weg. Coppens heeft het gevoel dat zijn ploeg eind april zal oogsten. Merendree en Sint-Laureins lijken me zeker van dat eindrondeticket en wie van het duo Latem-Destelbergen naast de titel pakt, zal er ook bij zijn. Wij doen er alles aan om Zeveren achter ons te houden. We tellen nu zes punten voorsprong op hen. Hun programma is minder zwaar dan het onze, maar dat mag geen excuus zijn.”

Vormcurve

Coppens is al jaren vaste waarde bij de speculoosploeg. Hoe schat hij zijn eigen prestaties in? “Mijn vormcurve loopt wat evenwijdig met die van de ploeg. Mijn start was eerder matig, daarna zat ik een hele periode in bloedvorm. Tijdens het dipje was ik ook wat minder in vorm, maar nu loopt het weer heel lekker. Het is de verdienste van de hele ploeg dat ik de voorbije weken wat minder werk heb, maar op cruciale momenten zat ik er al enkele keren tussen en dat doet dan ook wel deugd. We gaan er alles aan doen om er in de eindronde bij te zijn en als het zo ver komt, gaan we zeker niet op de handrem staan.”