Brent Clé wint Omloop van het Waasland: “Dit is een geweldige opener van het seizoen”

Wielrennen elite z/cHet moet zowat de droom zijn van elke wielrenner: het seizoen openen met een vette prijs. Brent Clé was zondag de sterkste in de Omloop van het Waasland. Een heel nerveuze koers werd uiteindelijk beslist in de sprint. De eliterenner zonder contract toont meteen aan dat men geen weken in Spanje hoeft te vertoeven om knap te presteren.

Traditioneel gaat het er in de eerste koersen van het seizoen nogal hectisch aan toe. In de Omloop van het Waasland was dat niet anders. Uiteindelijk kon Brent Clé het laken naar zich toetrekken. “Er werd inderdaad een hele dag zeer zenuwachtig gekoerst. De ene aanval volgde de andere in snel tempo op, maar niemand kon echt voor een beslissing zorgen. Gaandeweg werd meer en meer duidelijk dat het tot een sprint zou komen, al waagde Ylber Sefa op het einde nog zijn kans.”

Tumultueuze sprint

De laatste kilometer verliep niet zonder slag of stoot. Brent Clé kwam per toeval in de frontlinie te zitten. “Het was de bedoeling dat ik de sprint zou aantrekken voor mijn ploegmaat Vince Gerits. Achter mij was er echter een massale valpartij. Ik heb er niets van gemerkt, maar de sprint was uiteraard helemaal ontregeld. Ook Vince ging tegen de grond, maar gelukkig bleef de schade beperkt tot schaafwonden. Het gevolg was wel dat ik plots voor eigen rekening moest rekenen. In de laatste rechte lijn ging ik nog op en over Sefa. Dit is een geweldige opener van het seizoen. De Omloop van het Waasland staat op eenieders palmares.”

Goede voorbereiding

Brent Clé kende een goede wintercampagne. Opvallend daarbij is dat hij niet voor een stage in het zuiden koos. “Ik ben blij dat ik de hele winter door gezond ben gebleven. Dat was op zich al een hele prestatie. Het klopt dat heel wat renners in het peloton naar Spanje trokken. Ik niet. Ik heb wel een weekje vakantie gehad en van die periode gebruik gemaakt om naar Nederlands Limburg te trekken. Daar heb ik op de heuvelende omlopen goed kunnen trainen. Ik maak me nu op om volgende week in de GP Criquielion te starten. Het vertrouwen is er alvast na mijn mooie winst in het Waasland.”

