Brent Callewaert (VC Ardooie): “We genieten met volle teugen van die leidersplaats”

In de stand deed VC Ardooie zelfs een goede zaak want eerste achtervolger Jong Male viste op het veld van WS Houthulst achter het net. In de stand tellen de jongens van coach Pieter-Jan Ghyselen nu een bonus van vier en vijf punten op respectievelijk SV Bredene en Jong Male. Doelman Brent Callewaert, 25 jaar jong en in Lendelede wonende, is aan zijn eerste campagne bij VC Ardooie bezig. “Ik kwam over van Lendelede Sport”, zegt Brent Callewaert. “Ik heb mijn overgang nog niet beklaagd want we zijn aan een schitterende campagne bezig. Na twaalf speeldagen staan we totaal onverwacht op kop van het klassement en hebben nu toch al een kleine bonus op onze eerste achtervolgers. We hebben ook al die eersteperiodetitel op zak zodat we nu al van een super geslaagd seizoen kunnen spreken. We genieten met volle teugen van die leidersplaats.”

Lastige tegenstander

“Na het binnenrijven van die periodetitel wilden we toch op dat goede elan verder gaan. Dat is ons ook gelukt want we wonnen zowel van VV Tielt als van SV Loppem. Thuis tegen de rodelantaarndrager hadden we het wel niet makkelijk. In de eerste helft waren we heel dominant maar stond het maar 1-0 aan de rust. We vergaten immers de vele andere kansen af te maken. Na de hervatting zette Loppem, dat in acute puntennood zit, wat meer druk en moesten we wat meer knokken voor elke bal. Gelukkig kon Jonas Decoene er 2-0 van maken zodat we wat meer ademruimte kregen. Pas in de slotfase viel de Loppemse aansluitingstreffer maar onze driepunter kwam nooit in gevaar.”

Twee derby’s op rij

“Het is leuk om op kop van het klassement te staan maar dat houdt ons niet echt bezig. We bekijken match per match en zien wel waar we aan de meet zullen uitkomen. Het is nu uitkijken naar twee heel interessante derby’s: komende zaterdag trekken we naar Dosko Beveren en een weekje later ontvangen we Club Roeselare.”