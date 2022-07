Brent Baert met Jonge Renners Roeselare naar BK ploegentijdrijden: “Vierde plaats evenaren wordt moeilijk”

wielrennen junioresNa een maand komt Brent Baert (17), de tweedejaarsjunior uit Hooglede, opnieuw in competitie. Zondag rijdt hij met vijf ploegmaats in Montenaken het BK ploegentijdrijden. Met als doel beter doen dan de vierde plaats van vorig jaar.

Het Belgisch kampioenschap in Moorslede, gewonnen door ploegmaat Gauthier Servranckx, was Brent Baerts laatste wedstrijd. “Daarna focuste ik op mijn examens”, verduidelijkt de pion van Jonge Renners Roeselare. “Het laatste jaar elektromechanica is goed afgelopen. Wat ik na de vakantie zal doen weet ik nog niet. Een studierichting kiezen is niet gemakkelijk. Ik ben er nog helemaal niet uit.”

In die examenperiode bleef Baert wel een beetje trainen. Vooral tijdens de weekeinden. Hij pikte in Baliebrugge-Ruddervoorde ook de voorbereidende trainingen op het BK ploegentijdrijden mee. Zondag vormt hij in Montenaken ploeg met Bert Bolle, Yaurick Leenknegt, Victor Delbarge, Jani Decoster en Gauthier Servranckx. Deze laatste was er vorig jaar niet bij, de andere vijf wel. Ze klokten, toen in Borlo, de vierde tijd.

Geen wolkbreuk

“Ook al zijn we allemaal tweedejaars, het wordt heel moeilijk om de prestatie van vorig jaar te evenaren, laat staan te verbeteren”, beseft de West-Vlaamse tijdritkampioen. “Het is de bedoeling dat ik de start voor mijn rekening neem en het tempo bepaal. Daarna probeer ik in het raderwerk te functioneren. De streep halen is ook het opzet. Vorig jaar haalden we met vijf het einde. Doen we beter dan vorig jaar is dat heel mooi. Is het minder en hebben we allemaal ons best gedaan, ook goed. Net als vorig seizoen zijn Avia-Rudyco, Acrog-Tormans en het WAC Team de grootste favorieten. Vorig jaar werden we bij de start op een wolkbreuk getrakteerd. Op dat vlak ziet het er beter uit, want zondag zou het droog blijven.”

Een zege boeken

Na deze ploegentijdrit probeert Baert zijn vormpeil in de midweekkoers in Dikkebus (6/7) op te krikken. Volgende week zondag (10/7) rijdt hij de UCI-klassieker Menen-Kemmel-Menen, daarna de kermiskoers in Roeselare (17/7).

“Ik hoop deze zomer een paar podiumplaatsen te pakken en uiteraard wil ik ook nog altijd een koers winnen”, benadrukt Baert. “Een goed resultaat op de nationale testtijdrit in Waregem, de Memorial Igor Decraene van zondag 4 september, is ook een doel.”

