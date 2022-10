Brendan Schoonbaert en Knokke willen vervolg breien aan goede reeks: “Het mag hier niet eindigen”

“Het gevoel na die zes op zes en negen op twaalf is goed”, bevestigt Schoonbaert.

“Al willen we niet op onze lauweren rusten. Met twaalf punten komen we er niet. We moeten nog wedstrijden winnen en willen nog vooruitgang boeken. Hoe we het verschil gemaakt hebben de voorbije weken? We maakten vooral een mentale klik. Na die moeilijke periode zaten we een paar keer samen en spraken we af om meer te strijden als één team. Op het veld maken die kleine procentjes vaak het verschil. Het doet deugd dat we die punten konden pakken en nu ook voor het eerst op eigen veld eens de volle buit konden thuishouden. Een andere positieve noot is dat onze spitsen het doel beginnen te vinden. Din Sula opende in oktober zijn rekening en scoorde nu ook een hattrick in onze 4-1-zege tegen Heist. Hij is nog niet volledig op de top van zijn kunnen, maar hij scoort makkelijk en zal onze ploeg nog veel diensten bewijzen.”