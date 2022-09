Brem Deman drie keer op het podium in één dag: “Goed seizoen mondt uit in mooie transfer”

Wielrennen beloftenBrem Deman (20) heeft er een vruchtbaar weekend opzitten. Hij werd tweede in Angreau. Die klassering bezorgde hem een derde plaats in de Road Series. En passant pakte hij ook nog eens de winst in de knelspurten mee. De mooie resultaten van de voorbije maanden hebben ervoor gezorgd dat Deman volgend seizoen bij EFC aan de slag kan gaan.

In Angreau moest Brem Deman enkel Arno Claeys laten voorgaan. “Ik ben tevreden over mijn race, ik had niet verwacht dat het zo vlot zou verlopen. Op het einde kon Arno Claeys nog wegglippen uit de kopgroep. Of dat een misrekening was? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik zat op kop, toen hij aanzette. Dan is het al iets moeilijker om te reageren. Bovendien zou ik mijn sprintkansen verkeken hebben, indien ik hem was gaan halen. Uiteindelijk hield Claeys aan de finish een handvol seconden bonus over.”

Road Series

In de Road Series – een prestigieus regelmatigheidscriterium voor U23 in Nederland en België – deed Brem Deman meteen schitterende zaken. “Voor aanvang van de laatste manche stond ik in de tussenstand op de achtste plaats. In één klap schoof ik door naar de derde plaats. Het leek me quasi onmogelijk om alsnog het podium te halen. In de knelspurten stond ik er mooier voor. Ik won in Angreau de eerste sprint, zodat ik mijn leidersplaats verstevigde. Meteen wist ik ook dat ik de eindzege zo goed als zeker op zak had. Dat is ook uitgekomen. De eindzege in dat nevenklassement is mooi meegenomen.”

EFC

De goede prestaties van Brem Deman hebben gevolgen. Deze winter mag hij zijn huidige ploeg VDM-Trawobo inruilen voor EFC. Het is alleszins een stap voorwaarts in zijn carrière. “Een goed seizoen mondt uit in een mooie transfer. Je zal me geen slecht woord horen vertellen over mijn huidige ploeg, maar EFC moet een nieuwe stap worden. De ploegleiding van EFC heeft me een tijdje geleden gecontacteerd met het oog op een overgang. Aanvankelijk heb ik even gewacht. Interesse van continentale ploegen was er niet, zodat EFC me de beste keuze leek. Ik heb dit weekend mijn laatste interclub gereden. De komende weken neem ik nog enkele kermiskoersen voor mijn rekening. Ik kan terugblikken op een geslaagde campagne, al had ik liever nog iets meer overwinningen op de teller gezien.”