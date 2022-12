Bree Tyree knalt Oostende onder de ogen van zijn mama voorbij Holon: “Ze volgt me overal waar ik speel”

Zesde en laatste duel voor Oostende in de groepsfase van de gerenommeerde Europese competitie. Na twee zeges en drie nederlagen wist de kustploeg al waar het aan toe was voor aanvang van het duel met de Israëlische kampioenen uit Holon. Winst of verlies maakte op zich niet meer uit, want de derde stek lag reeds vast. Holon moest winnen om de eerste plaats veilig te stellen en het rechtstreekse ticket richting laatste zestien te pakken. De geelhemden waren weliswaar niet zinnens om een kerstcadeau uit te delen, temeer nadat de heenmatch in de slotfase op een sisser was uitgedraaid. Beide teams zouden elkaar een half uur geen duimbreed toegeven (51-51), tot Johnson omwille van een tweede sportieve fout uitgesloten werd en Tyree naar de vrijworplijn werd gestuurd. Nadat ‘Bree’ in de voorafgaande 35:05 slechts vier puntjes had laten optekenen, etaleerde de Amerikaan eens te meer wat hij in zijn mars heeft. Net geen vijf minuten later stonden er 23 eenheden naast zijn naam, maar omwille van de vier Israëlische driepunters in amper 45 seconden wees het scorebord toch 81-81 aan na de reguliere speeltijd. Holon wankelde, maar was niet bestand tegen een nieuwe uppercut van Tyree in de verlenging, die hen met nog eens acht punten op de knieën kreeg (95-86).

Keuze voor Oostende

“Winnen, dat is het enige wat telt”, aldus Tyree. “Eender wat ik moet doen om het team te helpen, zal ik doen. Ik ben altijd al een scorende speler geweest en werk er elke dag keihard aan om in deze situaties het verschil te kunnen maken. Ik wil die bal en de team geeft mij ook het vertrouwen om er iets mee te doen. Als je weet hoe hard ik hiervoor werk, komt het vertrouwen er enigszins natuurlijk bij en ervaar ik geen stress. We hebben een uitstekende job gedaan in deze groepsfase van de Champions League, al zat er mijns inzien nog meer in. We hadden volgens mij zelfs een 5-1 kunnen pakken, als we in Holon wat meer geluk hadden gehad en in eigen huis tegen Warschau ons niveau haalden. Desalniettemin een knappe campagne tot dusver en we hopen uiteraard nog verder door te stoten na Nieuwjaar. Ik heb alvast een uitstekende beslissing genomen met mijn keuze voor Oostende. Een ideale eerste stap in Europa, waar ik heel veel exposure krijg voor de rest van mijn carrière. Ik blijf er echter bij dat ik een speler ben van het kaliber NBA, wat mijn ultieme doel is. Of het publiek de beste Tyree al aan het werk heeft gezien, wil ik niet zeggen. Er zullen ook matchen zijn waarin ik misschien niet zo vaak scoor en vooral mijn verdedigend werk heb opgeknapt”, vertelt ‘Bree’, die na zijn fenomenale prestatie meteen richting zijn mama stapte om haar een kus te geven.

Bezoek van mama

“Ze volgt me overal waar ik speel, wat ze overigens ook doet voor mijn broers. Zo ook toen ik als tiener voetbalde bij Chelsea. Ze reist sowieso heel vaak voor haar werk en het zal zeker niet de laatste keer zijn dat ze mij is komen bezoeken. Ze kwam zondag toe in Oostende en het is fantastisch om hier samen wat tijd door te brengen. We reizen volgende week dinsdag samen terug naar de States, zodat ik mijn papa en de rest van de familie ook nog even kan zien voor de jaarwissel”, besluit Tyree.