Bree Tyree en Oostende strijden met Mechelen om de eerste plaats: “We onderschatten niemand”

“Ik herinner me nog de openingsmatch van de competitie op hun veld en we zullen hen zeker niet mogen onderschatten, wat we overigens nooit doen”, vertelt Bree Tyree, in de heenronde goed voor gemiddeld 16.1 punten. “Ik kijk er alvast naar uit, want elke match is een kans om weer iets beter te worden. We willen absoluut opnieuw de landstitel pakken en dan is die eerste plaats een must. Hopelijk kunnen we weer rekenen op de massale steun van de fans, want in zo’n volle zaal krijg je automatisch meer energie en we hebben dat nodig. Bij deze een warme oproep om te blijven komen en ons aan te moedigen”, besluit Tyree.