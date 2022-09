Bree Tyree en Filou Oostende pakken de BNXT Supercup na winst tegen Den Bosch: “Mooie eerste ervaring”

Gezellige drukte zaterdag aan zee waar officieel het startschot werd gegeven van het nieuwe seizoen in de betFIRST BNXT League met de supercup tussen Filou Oostende en Heroes Den Bosch. Coach Dario Gjergja posteerde meteen de nieuwkomers Tyree (24) en Vrenz Bleijenbergh (21) aan de opworp. De basisvijf, getooid in de nieuwe geel-rode uitrusting, bestond verder uit de gevestigde waarden Djordjevic (39), Gillet (31) en Bratanovic (21). Tre’Shawn Thurman heeft wat last van de knie en bleef uit voorzorg langs de kant. Oostende nam een furieuze start en liep onder impuls van Tyree uit naar een 25-17-tussenstand na het eerste quarter. Een gemaskerde Bleijenbergh volgde in zijn kielzog. Hetzelfde spelbeeld in het tweede luik, waarin de Nederlanders niet verder kwamen dan elf punten. De thuisploeg duwde door en liet kort na de kampwissel een maximale bonus van 27 punten noteren bij 57-30. Geen vuiltje aan de lucht, maar de noorderburen krabbelden recht via een trefzekere Ndow. Den Bosch kwam in het slot stevig opzetten en naderde zowaar tot op vier puntjes bij 84-80, maar uitblinker Tyree stelde orde op zaken vanaf de vrijworplijn.

“Een hele mooie eerste ervaring”, glundert Bree met de medaille rond de nek. “We stonden tegenover een sterke ploeg en ze kwamen nog aardig terug in de slotfase, maar we winnen en dat is het belangrijkste. Na een goede voorbereiding zullen we nog beter worden, van zodra we op elkaar ingespeeld raken en iedereen het juiste ritme gevonden heeft. Ik voel me gezegend atletisch te zijn en over een paar snelle benen te beschikken. Ik probeer het team aan de overwinning te helpen door te scoren en mijn verdedigende taak niet uit het oog te verliezen. Hopelijk blijf ik gezond, want het zou hier wel eens iets speciaal kunnen worden”, aldus Tyree.

Voetbalcarrière

De 24-jarige Amerikaan stamt uit een bijzonder talentvolle familie. Zijn vader Mark staat in de hall-of-fame van de lacrosse in New Jersey en neef David won de Super Bowl XLII met New York Giants. Bree zelf was voorbestemd om professioneel voetballer te worden. Hij speelde de pannen van het dak als spits van het nationale U15-team en kreeg na een sterk toernooi in Lissabon als 13-jarige een contract aangeboden van Chelsea FC, maar dit werd op aandringen van zijn moeder niet aanvaard en hij ging zijn geluk beproeven in het basketbal. “Ik pluk nog steeds de vruchten van mijn voetbalverleden, wat mijn balans zeker ten goede komt. Na contact met Wade Baldwin, die momenteel bij Maccabi Tel Aviv speelt, liet ik mijn agent weten dat hij mocht uitkijken naar een club in Europa. Oostende toonde interesse en na een telefonisch gesprek van een halfuur met Phil Booth was ik meteen overtuigd. Het was eigenlijk een ‘no-brainer’, als je weet dat de club elf keer op rij de landstitel heeft gepakt. Coach Dario brengt spelers op plaatsen om een succesvolle carrière uit te bouwen. Ik voel me hier goed, maar prijs me vooral gelukkig dat mijn vriendin er ook bij is. Ik weet niet of ik het zou kunnen zonder haar en niet enkel omdat ze elke dag kookt voor mij”, aldus Tyree tot besluit.