Brecht Ylen wordt volgend seizoen de nieuwe coach van Safe2B Tienen: “Dit is een geweldige kans die ik krijg”

Ronny Faes gaf eerder deze week al aan dat hij na dit seizoen een punt zet achter zijn coaching in Tienen. Met Brecht Ylen werd in eigen huis al een opvolger gevonden. “Als speler heb ik nooit een andere club gekend dan Tienen. Dat gebeurde in de provinciale reeksen. Ronny Faes is nog mijn coach geweest in eerste provinciale. Het huis is me dus niet onbekend.”

“Vrij vroeg had ik echter al door dat de top voor mij niet weggelegd als speler. Op mijn zestiende begon ik met coaching. Dat sprak me meteen aan. Als jeugdcoach heb ik quasi alle jeugdcategorieën doorlopen. Een tijdje ontfermde ik mij over de U16 en de U18. Daarna werd ik gevraagd om de B-ploeg onder mijn hoede te nemen. Ik was toen speler van die ploeg, maar stopte zodra ik coach werd. Beide taken combineren zie ik niet zitten. We promoveerden naar eerste provinciale, waar we ook dit seizoen aan de leiding staan. In die B-ploegen zitten ervaren kleppers als Vandecauter, Thienpondt, Tavernier en Backeljauw. Dat viertal wordt aangevuld met enkele goede jongeren. Robbe Luyckx is bijvoorbeeld een van de dragende spelers geworden.”

Volledig scherm Brecht Ylen kijkt toe hoe Ronny Faes coacht. Volgend seizoen krijgt Ylen de volledige verantwoordelijkheid over de A-ploeg. © EVL

Mooie kans

Brecht Ylen mag het nu op een hoger niveau waarmaken. “Ik heb steeds de ambitie gehad om hoger te coachen, maar ik wist uiteraard tot voor kort niet dat Ronny Faes bij ons zou stoppen. Het coachen van de A-ploeg was vooraf dus niet aan de orde. Dit is een geweldige kans die ik krijg. Ik hoef niet vanaf nul te beginnen, maar kan bouwen op het werk van Ronny. Tijdens de wedstrijden van de A-ploeg zit ik nu al mee op de bank. Op dinsdag trainen de A- en de B-ploeg ook samen. Het heeft als voordeel dat ik alle spelers al goed ken.”

“Op dit moment is het nog niet geweten in welke reeks Tienen volgend seizoen zal spelen. De A-ploeg strijdt nog om het behoud in eerste landelijke. Momenteel heb ik ook nog geen zicht op de ploeg waarover ik volgend seizoen zal kunnen beschikken. Dat is een taak voor het bestuur. Ik weet wel al dat ik bijzonder gemotiveerd ben om aan mijn nieuwe opdracht te beginnen.”

