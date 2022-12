Brecht Van De Wattijne (San Siro Deftinge) voor Supercup: “We willen nog iets maken van dit seizoen”

In de sporthal in Lierde sluit het minivoetbaljaar 2022 vandaag vrijdag af met de finale van de Supercup. San Siro Deftinge pakte vorig jaar de dubbel titel-beker en mag om 21 uur gastheer spelen voor verliezend bekerfinalist Hard Labeur Nazareth. Bij Deftinge was Brecht Van De Wattijne vorig seizoen de smaakmaker, maar dit jaar lag hij lang in de lappenmand. Hij hoopt dat Deftinge na een slechte heenronde nog iets kan maken van dit seizoen.

“De blessurelast was dit jaar heel groot voor ons en dat zorgde ervoor dat we nog niet het allerbeste Deftinge te zien kregen. Toch willen we ook dit seizoen een prijs pakken. In de competitie tellen we zeven punten achterstand op het vierde geklasseerde Kassani Elsegem en het wordt zaak om nog in die top vier te raken. Moeilijk, maar niet onmogelijk. Vanavond willen we ietwat de spons halen over de voorbije maanden. In december wonnen we tegen Mini Sint-Gillis-Waas en in Ardooie en kregen we toch het gevoel dat het spelniveau de hoogte in ging.”

Stug

Van De Wattijne beseft dat zijn ploeg niet op geschenken zal moeten rekenen. “We staan voor een moeilijke wedstrijd, want Hard Labeur is een taaie tegenstander. Hun sterkte ligt vooral in het defensieve blok. Jeffrey Bradt is heel balvast en de verdedigers Nour-Eddine El Malqui en Maxime Pieters zijn zowel sterk in de opbouw als in de balrecuperatie. Positief voor ons is dat we quasi compleet zijn. Wellicht behoort Senne Speliers ook tot de selectie van acht spelers, maar hij mist nog wel wat ritme. Coach Steve De Vlaminck is er ook niet bij vanavond, maar hij wordt vervangen door Pavel Van Caester, coach van de B-ploeg. Het zou mooi zijn om 2022 met het winnen van de Supercup mooi af te sluiten.”

Geloof

Nazareth bewees in de competitie dat het in een goede dag Deftinge kan verslaan. Coach Kevin Tollebeke gelooft erin. “In de competitie haalden we het van Deftinge en dat voedt natuurlijk het geloof in winst. Maar je kan er niet om heen dat Deftinge quasi compleet is en dat de opdracht een stuk moeilijker maakt. Wij kennen hun kwaliteiten door en door, maar vraag is of dat voldoende is om hen te kloppen. Zij zullen door enkele tempoversnellingen ons dood proberen te knijpen en wij moeten ervoor zorgen dat wij het minivoetbal spelen dat wij in gedachten hebben. We missen voor deze Supercup wel Jochen Van Wambeke. Op verplaatsing maakten we dit seizoen nog niet zo veel klaar, maar misschien is dit het ideale moment om daar verandering in te brengen.”