Brecht Hellebaut (KSV Sottegem): “Voor het eerst in het veldvoetbal tegen mijn goeie vriend Lorenzo Vanhoolandt”

Voetbal Derde nationale A Levi Jacobs en Erpe-Mere United openen seizoen met 1-0-winst tegen Elene-Grotenber­ge: “We hebben genoeg kwaliteit in huis”

Ook voor Erpe-Mere United is de kop er eindelijk af. Na de degradatie probeert de fusieclub de trein weer op het juiste spoor te krijgen in derde nationale. Hoewel men sportief een belabberd jaar achter de rug heeft, was er van een leegloop hoegenaamd geen sprake. Er is opnieuw perspectief, tegen Elene-Groyenberge werd het 1-0.