Brecht Guillemyn ruilt Waregem voor Kortrijk Spurs: “Terug bij de club waar alles begon”

Indooratletiek Ben Broeders opent zijn wintersei­zoen met de polsstok zondag in Düsseldorf

12:03 Daar waar het nog steeds wachten is op de eerste veldloop van dit winterseizoen, komt het indoorgebeuren dit weekend in eigen land los. Daarvoor voerde de Vlaamse Atletiekliga ook in zaal de micromeetings in, weliswaar met een belangrijk verschil. Alleen de elite mag eraan deelnemen. Eventueel aangevuld met sterke buitenlanders, die eveneens naar het EK willen.