Brecht en Jasper Van Driquelle treden in voetsporen van vader Peter en mama Sandra: “We kregen basketbal met de paplepel mee”

Basketbal Top Division 2Als nieuwkomer in Top Division 2 doet Asse-Ternat het meer dan behoorlijk. De ploeg staat na dertien speeldagen op de tiende plaats in de rangschikking. Dit weekend behaalde men een knappe 70-64-zege tegen Pepinster. Volgende zaterdag wil de fusieploeg de opmars voort gestalte geven, wanneer men op bezoek gaat bij viceleider Flénu.

De goede prestaties van Asse-Ternat zijn mede het gevolg van de broers Brecht (23) en Jasper (21) Van Driquelle. Gezien het leeftijdsverschil is het logisch dat Brecht al iets verder staat in zijn ontwikkeling, maar beiden hebben ontegensprekelijk talent. Verwonderlijk is dat niet. Beide ouders hebben een basketbalverleden en zus Lore is actief bij de dames van Grimbergen.

In welke mate kennen jullie elkaars kwaliteiten?

Jasper: “Brecht is een allrounder. Hij is echt van alle markten thuis. Hij heeft een goed shot en dat kan er komen na een pass of een dribbel. Het maakt hem niet veel uit. Verdedigers hebben het moeilijk om hem aan banden te leggen, omdat ze nooit kunnen inschatten wat hij gaat doen.”

Brecht: “Hoewel Jasper twee jaar jonger is, staat hij fysiek sterk. Hij springt duidelijk hoger dan ik. Jasper is een atletische speler.”

Welk parcours hebben jullie de voorbije jaren afgelegd?

Jasper: “Ik verdedig al drie jaar de kleuren van Asse-Ternat. Voordien speelde ik in Grimbergen. Momenteel kom ik ook nog voor de tweede ploeg van Asse-Ternat uit in eerste provinciale.”

Brecht. “Ik ben aan mijn zevende campagne bezig bij de club. Ook ik heb mijn opleiding voordien in Grimbergen genoten. Stilaan behoor ik ondanks mijn jeugdige leeftijd tot de spelers met de langste dienststaat in Asse.” (lacht)

Zit het basketbal in jullie genen?

Jasper: “Uiteraard. Papa is als vijftiger nog altijd actief op een goed niveau. Hij heeft nog geen rollator nodig. Mama heeft tot twee jaar geleden ook basketbal gespeeld in Grimbergen en Zemst. De coronabreak betekende het einde van haar carrière.”

Brecht: “We kregen basketbal met de paplepel mee, al zijn onze ouders wel heel andere types op het veld. Mama was zelfs een center. Geen van beiden heeft een verleden als pure guard.”

Wat is jullie lievelingspositie op het terrein?

Jasper: “Ik kom het liefst uit als shooting-guard.”

Brecht: “Van nature uit speel ik ook liever op positie twee, maar in de realiteit treed ik ook vaak aan als spelverdeler. Op zich maakt mij dat niet zo gigantisch veel verschil uit. Op beide posities kan ik goed mijn plan trekken.”

Wie heeft er het mooiste lief?

Brecht (hilarisch): “Zonder enige twijfel Jasper. Ik ben nog singel en laat alles op mij afkomen.”

Wordt er aan tafel ook over andere zaken gesproken naast het basketbal?

Brecht: “Uiteraard spreken we thuis regelmatig over basketbal, maar onze interesse in sport gaat veel verder. Een dartstoernooi of een kampioenschap in het veldrijden. Zelfs een race op een Harley Davidson kan aan bod komen, al is het vooral papa die dan wild wordt. Correctie, enkel papa wordt dan wild. We willen het allemaal zien en becommentariëren. Het is al sport wat de klok slaat.”

Wat zijn jullie ambities voor de nabije toekomst?

Jasper: “Ik wil zoveel mogelijk speelkansen krijgen bij de A-ploeg en me elke week steeds beter integreren.”

Brecht: “In eerste instantie wil ik met Asse-Ternat zo snel mogelijk het behoud verzekeren in Top Division 2. We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet helemaal. Indien ik ooit de kans zou krijgen om nog een reeks hoger te spelen, lijkt me dat wel leuk.”

