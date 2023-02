Brecht Cnockaert trapt HO Kalken naar eerste zege van 2023: “Geen mooie goal, maar ik claim hem wel”

HO Kalken weet opnieuw wat winnen is. Na twee draws en twee nederlagen in januari werd zondagnamiddag met 2-1 gewonnen van KSC Wielsbeke. “Het zat ons meer mee dan in de voorbije wedstrijden”, aldus Brecht Cnockaert. “We begonnen goed en waren de betere ploeg in de eerste helft. Wielsbeke wilt voetballen en dat ligt ons beter dan teams die zich op de zestienmeter parkeren.”

“We pakten een verdiende voorsprong via Enzo Neve, maar kwamen heel slap uit de kleedkamers voor de tweede helft. Wielsbeke groeide daardoor beter in de wedstrijd en lukte de gelijkmaker. Dat was hetzelfde verhaal als de voorbije weken, maar nu was er wel de drang om er iets aan te doen. Zo pakten we toch, met wat geluk, een verdiende overwinning.”

“We voerden de druk op en kregen meerdere kansen op de 2-1. Uiteindelijk viel die na een scrimmage waarin de bal via mij en een verdediger in doel belandde. Daar hadden we geluk, want sommigen noemden het zelfs een eigen doelpunt. Het was alleszins geen mooie goal, maar ik claim hem toch”, lacht Cnockaert.

Hoger kunnen staan

Heel veel verandert er voor Hogerop niet in de stand. HO blijft zevende, op twee punten van de vierde plaats. “Eigenlijk is het jammer dat we de voorbije weken zoveel punten lieten liggen. Zeker wanneer we zien waar en tegen wie we dat deden. Vooral twee weken geleden, thuis tegen Rumbeke, was een collectieve offday.”

“We hadden zeker hoger kunnen of moeten staan. Uiteraard blijven we promovendus en beseffen we dat het veel moeilijker is dan vorig seizoen. Freewheelend winnen bestaat niet. Dat we nu nog altijd daar staan heeft vooral te maken met de ploegen die onderaan punten beginnen te pakken van de teams in de linkerkolom.”

Knop omgedraaid

In de komende vier wedstrijden zal duidelijk worden of Kalken hoger mag mikken. HO krijgt met Jong Lede, SV Anzegem en Voorde-Appelterre drie teams uit de top zes én ploeg-in-vorm Aalter voor de kiezen. “We zullen ons beste voetbal moeten bovenhalen. Na de slechte prestatie tegen Rumbeke is de knok al een stuk omgedraaid, maar we willen de lijn doortrekken.”