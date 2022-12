Brecht Cnockaert kopt tien Kalkenaars voorbij Elene-Grotenberge: “Eerste zege tegen ex-ploeg en zwarte beest”

Voor het eerst in drie pogingen is HO Kalken erin geslaagd te winnen van Elene-Grotenberge. In het titelseizoen in eerste provinciale was de fusieploeg de enige waarvan Hogerop niet kon winnen. Met een 1-0-zege was het voor Brecht Cnockaert en co eindelijk prijs, al gebeurde het niet zonder slag of stoot. “Elene had zich positioneel aangepast en begon het best”, geeft de aanvaller toe.

“Wij zijn er dan toch stilaan door gekomen en kwamen beter in de wedstrijd met twee à drie kansen die we vergaten af te maken. Net voor het halfuur stonden we ineens met tien man. Na een overtreding besliste de ref - al dan niet terecht - om Yoran Heirewegh rood te geven. We dachten dat het moeilijk zou worden, maar Elene-Grotenberge maakte er eigenlijk geen gebruik van.”

“Wij speelden compact en volwassen en counterden wanneer het kon. Dat lukte vrij vaak en op een hoekschop beloonden we onszelf met de 1-0. Enkel in de laatste tien minuten dropten ze lange ballen in de hoop dat die eens goed vielen. We hielden stand en het deed deugd om te winnen. Het is pas mijn eerste zege tegen mijn ex-club, dat vorig jaar een beetje ons zwarte beest was.”

Tweede week op rij

Het was de ex-EEG’er zelf die met een kopbal voor de winning goal zorgde. Cnockaert trof ook vorige week raak in de 4-0-zege tegen Aalter en zit aan vijf doelpunten. “Vorig seizoen bleef ik meestal achterin. De laatste weken mag ik wel meegaan en dat heeft zondag geloond. De bal kwam bij mij en ik kon hem in de verste hoek koppen.”

“Ik ben nog niet helemaal tevreden over mijn seizoen, want ik er eigenlijk wel al meer dan vijf gewild. Er waren kansen genoeg maar als spits krijg je ze natuurlijk niet op bestelling. Zondag scoorde ik voor de tweede week op rij. Hopelijk is de trein nu vertrokken.”

Door niemand weggespeeld

Dankzij de tweede overwinning op rij staat HO halverwege het seizoen knap zesde. “We zaten een paar weken in de hoek waar de klappen vielen. Nu hebben we de heenronde toch met een goed gevoel afgesloten. Als we aan het einde van het seizoen op deze plaats blijven staan mogen we tevreden zijn. We werden door niemand weggespeeld, maar betaalden wel al een paar keer de rekening voor het gebrek aan ervaring op dit niveau.”

“Zondag trekken we naar Eppegem. Ze staan misschien wel voorlaatste in de stand, ik vond het wel een goeie ploeg. Bij ons werd het nipt 2-1 omdat het hen vooral aan efficiëntie ontbrak. We mogen ze niet onderschatten, maar gaan wel voor negen op negen. Dan kan er de komende weken misschien een glaasje meer vanaf”, lacht Cnockaert.