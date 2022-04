Brecht Capon speelt ook volgend jaar bij KV Oostende: “Blij om mijn verhaal hier te mogen vervolgen”

Voetbal 1ANu KV Oostende gered is, wordt er volop werk gemaakt van volgend seizoen. Eén van de vraagstukken was of Brecht Capon, dit jaar één van de sterkhouders, ook volgend jaar bij de kustboys zou rondlopen. Het antwoord komt er sneller dan verwacht. “Ik ben KVO dankbaar dat ik hier aan mijn achtste seizoen mag beginnen.”

Capon wordt deze maand 34 jaar en is daarmee de meest ervaren speler in de kern van KVO. De geboren Oostendenaar speelt al sinds 2015 voor de kustboys en was daarvoor actief bij KV Kortrijk en Club Brugge. Zijn waarde voor de club heeft hij al lang bewezen, zoals een hattrick tegen Charleroi in 2017. Hierdoor heeft hij zijn bijnaam ‘Brechttrick’ te danken. Ook een beslissende treffer vorig jaar tegen Mechelen en een belangrijke goal dit seizoen tegen Beerschot staan op zijn cv. Capon speelde dit seizoen 24 keer voor KVO. Tegen Eupen krikte hij zijn clubtotaal op naar 175 wedstrijden. Daarin lukte hij zeven goals en acht assists.

Het contract van Capon zou in juni aflopen, maar de club blijft niet bij de pakken zitten om één van de sterkhouders van dit (grijze) seizoen nu al langer aan zich te binden. Capon kondigde dan ook trots zijn contractverlenging aan met een videoboodschap op de mediakanalen van de club. “Afgelopen seizoen verliep moeizaam, maar we zijn blij het behoud te kunnen verwezenlijken. Zo mag KVO zich opmaken voor een tiende seizoen op rij in de hoogste klasse. Zelf speelde ik hier zeven seizoenen met heel wat mooie momenten: Play-off 1, een bekerfinale en Europees voetbal tegen Marseille. Het is dus al heel mooi geweest, maar hier stopt het niet. Ook volgend seizoen speel ik bij deze mooie club. Ik ben KVO dankbaar dat ik mijn verhaal hier verder mag schrijven. Laat ons samen uitkijken naar een mooi en beter seizoen”, zegt de vicekapitein, die ook de supporters uitgebreid dankt voor de eeuwige steun.

Voorbeeld

Capon zelf stond altijd open voor een verlengd verblijf aan zee. “Ik ben blij met de kansen die ik dit seizoen kreeg: van de 34 wedstrijden speelde ik er 24, een pak meer dan vorig seizoen. Ik voel me nog altijd prima.” Ook trainer Yves Vanderhaeghe, waarvan een contractverlenging wordt verwacht, was lovend over de Oostendenaar. “Met zijn ervaring is hij een voorbeeld voor iedereen, zeker voor jonge spelers die nog keihard aan hun carrière moeten werken. Zo iemand kunnen we volgend jaar zeker gebruiken", zei Vanderhaeghe vorige week nog. Profetische woorden, zo blijkt nu.

Lees ook: voetbal in 1A