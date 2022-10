Brecht Capon (KV Oostende) maakt aanspraak op nieuwe basisstek: “Verlost van kwaaltjes na prima voorbereiding”

Stijn Stijnen en Patro Eisden mikken op nieuwe uitzege tegen Mandel: “Ondertus­sen is de vraag naar tickets en Vipdiners voor het bekerduel tegen Brugge enorm”

Het was voor Stijn Stijnen een drukke werkweek op Patro Eisden. Naast de voorbereiding voor de uitwedstrijd tegen Mandel, kreeg ook de invulling van het bekerduel tegen Club Brugge een definitief kader. In samenspraak met Club vindt de partij plaats op woensdag 9 november om 20.45 uur. De kaartverkoop voor deze partij ging woensdag van start en is te vinden op de website van Patro Eisden. “Het zijn inderdaad helse tijden. De belangstelling voor het bekerduel is enorm, net als de aanvraag voor kaarten”, weet de Eisdense trainer.

