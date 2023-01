Brecht Capon (KV Oostende) houdt moed erin na nederlaag in Mechelen: “De situatie is niét uitzichtloos”

Oostende moest zeven basisspelers missen door schorsingen of blessures, maar liet zich tegen Mechelen niet zomaar aan de kant zetten. “We begonnen vrij goed en kregen enkele kansjes”, analyseert Dominik Thalhammer. “Daarna verloren we de controle en kwamen we in veel situaties een stapje te laat of verloren we duels. David Atanga had op de counter in die een-op-eensituatie dé kans op de 0-1, die ons goed had kunnen helpen. Tijdens de rust bespraken we de fouten en vervolgens zag ik een goeie prestatie van mijn team. We gaven niet op en bleven vechten. Ik blijf ervan overtuigd dat de punten zullen volgen.”

“Het had evengoed 3-3 kunnen zijn”, weet Capon. “Maar weer zat het nét niet mee: een bal op de lat, twee keer tegen de paal... Je zag dat we Mechelen nerveus maakten, vooral in de tweede helft. Dat we het doelpunt van de nederlaag slikten op een stilstaande fase was een koude douche. Hoe dat doelpunt is kunnen vallen, gaan we niet in de pers analyseren, maar allemaal samen.”

Ook over de rode kaart van Dapo Mebude waren zowel Thalhammer en Capon uitgesproken. “Onnodig. Zeker als je het al niet te makkelijk hebt met elf tegen elf. Hoe dan ook: tot in de laatste minuut had je het gevoel dat die bal toch nog eens goed zou vallen.”

Capon en co. weten dat er werk aan de winkel is. “Je kan dat niet elke week blijven herhalen, maar wél als de mentaliteit en inzet goed zit. Het is pas als die twee elementen wegvallen dat je een vogel voor de kat bent. En da’s niet het geval. Akkoord, er zijn punten nodig, maar we toonden ons strijdbaar en het is véél te vroeg om nu al de handdoek te gooien. De groepssfeer is nog altijd goed en iedereen weet wat er dient te gebeuren. Het is en blijft knokken om de drie punten te pakken, maar de situatie is niet uitzichtloos. Zulte-Waregem en Kortrijk wonnen één keer en krijgen schijnbaar de ploeg op de rails, wij moeten ook zo’n kentering inzetten. Desnoods aanstaande woensdag in eigen huis tegen Antwerp.”

