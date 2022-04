Brecht Bettens pakt in debuutjaar als T1 meteen titel met Jong Zulte: “Volgend seizoen het de top vijf in derde lastig maken”

Eind 2020 nam Brecht Bettens bij Jong Zulte het trainersroer over van Pascal De Vreese. De competitie werd toen door de pandemie niet meer hervat. Jong Zulte degradeerde vrijwillig van eerste naar vierde. Bij het drukken op de resetknop werd meteen de ambitie uitgesproken om op termijn weer naar tweede provinciale te klimmen. Volgend seizoen speelt de club al in derde. In een reeks met Machelen en eventueel ook nog Olsene als de roodjes zich in extremis handhaven. “In september zullen we niet zonder ambitie aan onze eerste competitie in derde provinciale beginnen”, beweert trainer Bettens. “We gaan proberen om het de ploegen uit de top vijf van het klassement lastig te maken. Dankzij een paar inkomende transfers zijn we, denk ik, gewapend voor deze promotie. De kern waarmee we de titel in vierde pakten blijft behouden. Enkel Jeroen De Keyser en Nichola Scherpereel stoppen met voetballen.”

Niet onoverwinnelijk

Voor Bettens was dit het eerste seizoen als hoofdtrainer. Voordien was hij dik 10 jaar jeugdtrainer bij Jong Zulte. Nadien werkte hij zes seizoenen met de elitejeugd van Zulte Waregem, U14 en U15. Als T1 van een eerste elftal zette hij in deze competitie zijn eerste stappen. Met succes! “De eerste matchen van het seizoen speelde iedereen tegen ons met een dubbele afweergordel”, herinnert Bettens zich nog goed. “Bovendien met het mes tussen de tanden. Op zo’n moment voelden we echt dat wij als favoriet werden bekeken.”

“Gelukkig waren wij vorige zomer heel vroeg beginnen trainen waardoor we conditioneel in orde waren. In de eerste partijen van de competitie konden we vaak na een uur spelen de ban breken. De perceptie wijzigde toen we tegen Zingem B en Sparta Petegem B een 1 op 6 pakten. Dan bleken we toch niet onoverwinnelijk. Nadien kregen we meer ruimte en maakten we iets makkelijker het verschil. Enkel Huise-Ouwegem maakte het ons twee keer heel lastig.”