Braxgata na goede start niet voorbij Léopold (1-3): “Jammer, want er waren mogelijkheden”

Geen tweede zege op rij voor de mannen van Braxgata in de ION Hockey League. Na een sterke start werd in eigen met 1-3 van titelfavoriet Léopold verloren. “Aan het einde van de eerste helft slikten we een dom doelpunt. De match had er anders kunnen uitzien”, aldus Braxgata-nieuwkomer Pieter Van Straaten. Dragons scoort na twee speeldagen wel zes op zes.

Het Braxgata van coach Philippe Goldberg won vorige week knap met 2-4 op Watducks en stond zondag met de komst van titelfavoriet Léopold voor een tweede stevige affiche. Braxgata begon vrank en vrij aan de wedstrijd, versierde enkele mooie kansen en kwam bij een vijfde strafcorner ook verdiend op voorsprong via Jeff De Winter (1-0). Braxgata leek met die voorsprong de rust in te gaan, maar een misverstand achterin leidde tot de gelijkmaker. Het was de onvermijdelijke Tom Boon die profiteerde. In de tweede helft liet de Ier Daragh Walsh na een zeer knappe aanval nog de 2-1-voorsprong liggen. Léopold sloeg via Boon en Arthur Verdussen toe in kwart vier: 1-3.

“Zeer jammer dat we aan het einde van de eerste helft dat dom doelpunt tegen kregen, want veel viel er ons vandaag niet veel te verwijten”, aldus Pieter Van Straaten die samen met Jeff De Winter de overstap van Antwerp naar Braxgata maakte. “We lieten mooi hockey zien en we speelden gedisciplineerd. We hielden Tom Boon aanvankelijk goed uit de wedstrijd, maar veel heeft hij uiteraard niet nodig om te scoren. Dat is zijn kracht.”

Terug na blessure

De Nederlandse-Fransman Van Straaten is vooral blij dat hij weer op het hockeyveld staat. “Ik sukkelde gedurende zes maanden met een heupblessure”, zegt hij. “Enkele specialisten trokken zelfs mijn hockeytoekomst in twijfel. Ik beet echter door, ik wil er met Frankrijk in 2024 absoluut bij zijn op de Olympische Spelen. Ik moet Braxgata bedanken voor de flexibiliteit die ze de voorbije maanden toonden. Ik voel me hier goed. Deze club wou me in de eerste plaats omwille van mijn verdedigende kwaliteiten als aanvaller.”

Braxgata staat nu voor twee uitwedstrijden: vrijdag trekt de club uit Boom naar Leuven, twee dagen later staat de verplaatsing naar het Luikse Old Club op de affiche. “In vergelijking met Watducks en Léopold worden dat andere matchen”, aldus Van Straaten. “Tegen die teams zullen wij wellicht het spel moeten maken. Alweer een nieuwe uitdaging.”

Dragons wel, Herakles niet

Intussen scoorde Dragons wel zes op zes. Na de zege vorige week op Gantoise, werd nu in eigen huis zonder kapitein Felix Denayer met 2-0 gewonnen van Watducks. Het was wachten tot de 55ste minuut op de openingstreffer. De Australische strafcornerspecialist Blake Govers scoorde toen zijn eerste doelpunt voor de Brasschaatse parkploeg. Acht minuten later legde Henri Raes de eindcijfers vast. Een perfecte competitiestart dus voor Dragons dat nu voor uitwedstrijden tegen Herakles (vrijdag) en Léopold (zondag) staat.

Bij de mannen van Herakles valt er minder vreugde te rapen. Na de zware nederlaag thuis tegen Orée, werd nu ook met 6-4 van promovendus Ukkel Sport verloren. Werk aan de winkel in Lier.