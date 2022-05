Braxgata gestopt in halve finale, vrouwen van Dragons wel naar Hockey Finals: “In finale in onszelf geloven”

HockeyVoor het tweede jaar op rij komt het in de play-offs bij de vrouwen tot een finale tussen Gantoise en Dragons. De meisjes uit Brasschaat hielden zondag Racing op een scoreloos gelijkspel en dat was voldoende om door te stoten. Braxgata verloor zowel bij de mannen als de vrouwen in de halve finale.

De speelsters van Dragons-coach Rob Justus krijgen volgend weekend dus opnieuw de kans om te stunten tegen Gantoise. Zaterdag in de heenwedstrijd van de halve finale ging Dragons met 1-2 winnen op het veld van Racing. Abi Raye en Anabel Herzsprung scoorden de Brasschaatse doelpunten. Domper op de overwinning was het feit dat de Nederlandse Valerie Magis uitviel met een enkelbreuk. Zondag in eigen huis bleef het in de terugwedstrijd 0-0. In de slotfase was het nog bibberen voor Dragons met een Brussels schot op de paal én een grote kans voor France de Mot, die echter niet voorbij de foutloze doelvrouw Roos Knijf geraakte.

Goed verdedigd

“Ik vond onze overwinning van zaterdag op Racing verdiend, maar zondag begonnen we wat rommelig aan de match”, aldus Ophélie Mariën. “Gelukkig herpakten we ons. Racing bleef vechten en kreeg kansen, maar we verdedigden met z’n allen wel sterk. De finale tegen Gantoise? Als we allemaal in onszelf geloven, dan zijn er zeker mogelijkheden. Het uitvallen van Valerie is een bijzonder jammere zaak, maar ook zonder haar wonnen we twee weken geleden de Europacup II. Daar moeten we ons aan optrekken.”

Voor Ophélie Mariën worden het volgende week de laatste wedstrijden met Dragons. “Ik trek naar mijn vriend in Schotland en ga er een half jaar studeren en hockeyen”, zegt ze. “Daarna moeten we nog zien hoe alles evolueert.”

De vrouwen van Braxgata begonnen zaterdag zeer degelijk aan hun match tegen het sterke Gantoise, maar de 1-4-verliescijfers waren te zwaar om een dag later in Gent de situatie te keren. In de terugmatch werd het 1-1 met een doelpunt twee minuten voor het eindsignaal van topscorer Louise Versavel.

Ervaring maakt het verschil

Bij de mannen begon Braxgata zondag met een klein voordeel aan de terugwedstrijd in Brussel bij Racing. Een dag eerder werd het eerste duel in Boom, gesteund door een flinke supportersschare, met 2-1 gewonnen. De Argentijn Agustin Mazzilli bracht Braxgata in de eerste helft op voorsprong. Na de pauze scoorde Red Lion Cédric Charlier voor Racing de gelijkmaker, maar opnieuw Mazzilli zorgde voor de overwinning. Zondag kwam Racing een pak sterker voor de dag. Wel bracht Loïck Luypaert Braxgata reeds na twee minuten met een strafbal 0-1 voor. Daarna namen de Brusselaars het initiatief. Tanguy Cosyns, Cédric Charlier en Jérôme Truyens zorgden uiteindelijk voor 3-1-cijfers. “Het is niet toevallig dat die drie jongens bij Racing scoorden”, aldus Braxgata-coach Philippe Goldberg. “De ervaren spelers van Racing maakten zondag het verschil. Ik moet Racing feliciteren met hun sterke wedstrijd. Voor heel wat van mijn spelers was het een eerste kennismaking met de play-offs. Dit was een goede leerschool. De mentaliteit zat goed. We kunnen terugblikken op een knap seizoen, maar op dit moment overheerst vanzelfsprekend de ontgoocheling.”

Lees ook: hockey