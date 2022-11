Branko Opsomer (FC Poesele) na 3-1-winst tegen FCE Meetjesland: “Het kan nog alle kanten op”

Spannend

Toch werd het nog spannend en kreeg Poesele pas in de slotfase van de wedstrijd zekerheid over de winst. Opsomer zag dat zijn ploeg het in de tweede helft een stuk moeilijker had. “Een lichte duwfout van Jens Pourquoy liet Meetjesland toe om de aansluitingstreffer aan te tekenen. Zo werd het toch weer een echte wedstrijd en pas toen Robben Verheye het derde doelpunt maakte, voelden we ons zeker van de winst.”

Subtop

Poesele leunde vorig jaar het hele seizoen bij de subtop aan. Dit jaar moest het de rol lossen, maar toch hoopt Opsomer dat zijn ploeg toch nog een rol van betekenis kan spelen. “Naar mijn gevoel zijn we tussen beide strafschopgebieden in een van de betere ploegen uit de reeks. Maar we slikken te makkelijk en scoren zelf best moeilijk. De komende weken worden cruciaal. We trekken nu naar Bellem en volgende week ontvangen we Ursel, twee ploegen onderin de klassering. Het kan nog alle kanten uit. Bij een minder goede oogst blijven die ploegen ons op de huid zitten, maar bij zes op zes verkleinen we toch de kloof met de subtop. Het kan nog alle kanten uit. Wij zijn toch minstens een middenmoter. We zijn week na week de evenknie van onze tegenstanders. Enkel in Knesselare hadden we een complete off-day en verloren we met 5-0.”