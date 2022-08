Branko Huys onderstreept vorm met podium en witte trui: “Ik heb dit seizoen veel geleerd”

Als junior bouwde Branko Huys een stevige reputatie op als tijdrijder. Het leverde hem een selectie op voor het wereldkampioenschap in deze discipline. Nadien concentreerde hij zich wat minder op het werk tegen de chrono. Daar is opnieuw verandering in gekomen. “Toen ik Dauner D&DQ-Akkon reed, heb ik inderdaad minder tijdritten voor mijn rekening genomen. Nu focus ik me daar weer op. Sterkhouders binnen Lotto-Soudal U23 als Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt pushen mij daarin onbewust. Binnen de ploeg krijg ik ook veel vertrouwen. In de tijdrit van de Ronde van Vlaams-Brabant werd ik vierde. Voor mij was de afstand (zeven kilometer, red.) te kort, maar ik legde die dag wel de basis voor mijn derde plaats in de eindrangschikking en mijn witte trui als beste jonge belofte.”

Leerrijke campagne

Branko Huys is zeer te spreken over zijn overstap naar Lotto-Soudal U23. “Ik heb dit seizoen al veel geleerd. Voor de buitenwereld zal het misschien raar klinken dat ik als derdejaars de voorbije maanden veel stappen voorwaarts heb gezet. In de uitslagen is dat daarom niet altijd zichtbaar, maar dat is niet zo erg. Ik weet dat de resultaten wel zullen volgen. Dat kwam tot uiting in de Ronde van Vlaams-Brabant. Ik heb geleerd om te koersen om te winnen. Dat is iets wat binnen de ploeg van de renners ook wordt verwacht.”

“De voorbije dagen moest ik wel anders rijden. In de UCI-koersen zijn we een van de aanwezige teams. We vervullen onze rol, maar zijn niet de enige. In Vlaams-Brabant was dat anders. Samen met de renners van Alpecin-Deceuninck moesten we de koers dragen. Er werd op ons wiel gereden.”

“Ik hoop dat ik deze conditie nog een tijdje kan vasthouden, al heb ik daar nog geen duidelijk zicht op. Kortelings moet ik een kleine medische ingreep ondergaan, maar de exacte datum is nog niet bekend. Ik hoop dat die ingreep zo snel mogelijk kan gebeuren, zodat alles achter de rug is. Onder voorbehoud start ik volgende week in de Ronde van Oost-Vlaanderen. Onder datzelfde voorbehoud zet ik op het einde van de maand aan in het BK voor beloften in Sint-Lievens-Houtem.”

