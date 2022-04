Branko Gronski en KFC Diest hebben eindrondeticket beet na 0-1-zege op Turnhout: “We hebben een heel mooi parcours afgelegd”

“Dat zat inderdaad nog wel in ons achterhoofd”, zegt matchwinnaar Branko Gronski (22). “We zijn vol vertrouwen naar Turnhout getrokken. We wisten wat er op het spel stond. Een punt zou voldoende geweest zijn, maar we zijn toch vol voor de overwinning gegaan. Een beetje op de manier zoals het KFC Diest van in het begin van het seizoen? Dat klopt. We hebben onze taken als team perfect uitgevoerd. Ons blok stond goed. Turnhout heeft op negentig minuten tijd weinig kansen gecreëerd. We hebben de nul nog eens op het bord gehouden, terwijl ik vlak voor de rust de 0-1 scoorde. Dat was een ideaal moment, waaruit we het nodige vertrouwen geput hebben. In de tweede helft heeft Turnhout de druk nog wel wat opgevoerd, maar uiteindelijk zijn we nooit echt in de problemen gekomen. Het was een verdiende zege en ik ben blij dat ik met mijn doelpunt nog eens belangrijk kon zijn voor het team. Het was mijn vijfde treffer dit seizoen.”

Mooi parcours

Ondanks het 2-3-verlies tegen Betekom werd RC Mechelen dit weekend kampioen, omdat nummer twee Pelt ook puntenverlies leed tegen Wellen (1-1). Daarmee is KFC Diest zeker van een plaats in de eindrode.

“Echt wel typerend voor deze reeks”, beaamt Gronski. “De verschillen zijn erg klein. Hadden wij tussendoor niet een paar keer dom puntenverlies geleden, waren wij nu kampioen geweest. Maar goed, dat is nu eenmaal voetbal. Iedereen is tevreden met het parcours dat we tot nu toe afgelegd hebben en het eindrondeticket is binnen. Als je ziet van waar we komen, is dit echt wel een knappe prestatie.”

“Na de trainerswissel begin december hebben we de koppen bij elkaar gestoken”, besluit de jonge flankspeler. “We hebben toen even een moeilijke periode gekend, maar we zijn er als groep alleen maar sterker uitgekomen. We zijn de laatste weken steeds meer gegroeid en we zijn helemaal klaar voor de eindronde. Daarin kan het alle kanten uit. We zullen wel zien wat het wordt, maar eerst willen we het seizoen zondag voor eigen publiek nog in schoonheid afsluiten met een overwinning tegen Nijlen.”

