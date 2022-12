Bram Wieringa sluit met Clem Scherpenheuvel heenronde af als leider: “Slechts één keer kon men ons op een uitschuiver betrappen”

Competitieleider Clem Scherpenheuvel liet geen steek vallen in Bree. Met negentien punten had Bram Wieringa een ruim aandeel in de 57-78-overwinning van zijn ploeg. “De eerste helft kon nog min of meer als gelijk opgaand beschouwd worden, maar de rust waren we fysiek sterker. Een overwinning met twintig punten verschil kan moeilijk in vraag worden gesteld. Slechts één keer kon men ons dit seizoen op een uitschuiver betrappen. Uitgerekend tegen de buren uit Aarschot gingen we vorige week onderuit. Ook voor ons was dat verlies een verrassing. We wilden graag winnen in de derby, maar botsten blijkbaar op een tegenstander die nog gretiger was. Aarschot was ook goed voorbereid. Zelf waren we toen teleurgesteld. Zowel offensief als defensief was onze inzet minder. Dat euvel hebben we in Bree alvast rechtgezet.”