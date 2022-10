Bram Vrijens (Kalken) blikt vooruit op komst van Drongen: “Cijfers in eigen huis mogen beter”

voetbal challenger pro league Doelman Xavier Gies gaat met FCV Dender tegen Club NXT op zoek naar eerste thuiszege: “Hoog niveau vereist om Brugse youngsters te kloppen”

FCV Dender behaalde bij zijn debuut in de Challenger Pro League tot dusver elf punten uit tien wedstrijden. Opmerkelijk is dat alle punten buitenshuis werden gepakt en de supporters in het eigen Dender Football Complex (voorlopig) in de kou bleven staan. De blauwhemden speelden evenwel slechts vier keer thuis en zes keer uit. In de vijfde thuiswedstrijd tegen de beloften van Club Brugge, Club NXT genaamd dat gecoacht wordt door ex-Dendertrainer Nicky Hayen, moet nu zaterdagnamiddag om 16 uur het eerste succes voor de thuisfans worden geboekt.

