Bram Van Eerstvelde effent pad richting Brakelse forfaitzege in beker: “Zelzate wordt de echte test”

Onder massale belangstelling stelde Olsa Brakel vrijdagavond de troepen voor tweede nationale en de opleidingsploeg voor twee provinciale voor. Door het wegvallen van sterkhouders Shala, Haezebroeck en Buysens bleven de Brakelse voetjes op de grond in de toonzaal van kersvers hoofdsponsor Derito. De nieuwkomers Makongo — vrijdagavond de man die de show stal —, Habbas en Oulad kregen meteen een basisplaats in het bekertreffen tegen Jemappes. De Walen boden een kwartier weerstand, maar na het eerste Brakelse doelpunt op strafschop brak de veer eigenlijk al. Ndefe bediende nog voor de rust in gevallen D’Hont en even voorbij het uur dikten opnieuw Cordie en Van Eerstvelde de score aan. Diezelfde Van Eerstvelde legde de forfaitscore vast na 90 minuten éénrichtingsverkeer waarbij het uitvallen van Nelis het enige opvallende feit was.

“Dat deze score op het bord staat, heeft vooral te maken met het feit dat we onze tegenstander niet onderschat hebben”, merkte Van Eerstvelde op. “We wisten dat er een aantal ex-spelers van Mons bij Jemappes spelen en er dus voetballend vermogen aanwezig is. We hebben aardig wat druk gezet en dat maakte dat Jemappes na de rust fysiek op was. En die twee doelpunten van mezelf zijn wel leuk natuurlijk. Ik ben niet de speler die de doelpunten opstapelt, maar ik plaats dit wel in het juiste perspectief. Dit was nu niet meteen een tegenstrever van ons niveau”, aldus de pas 21 jaar middenvelder.