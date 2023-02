Bram Van Cauwenbergh ziet Landen belangrijke zege behalen in strijd om het behoud: “De winst tegen Bree was ruimschoots verdiend”

Basketbal tweede landelijkeLanden behaalde dit weekend een 78-68-overwinning tegen Bree. Daarmee pakte de ploeg drie zeer belangrijke punten in de strijd om het behoud. Door het nieuwe systeem in landelijke zullen er dit seizoen immers minstens vier ploeg degraderen. In Landen heeft men momenteel het lot nog altijd in eigen handen.

Winnen tegen Bree was een kleine must. De spelersgroep heeft haar plicht met verve vervuld. Bram Van Cauwenberg bevestigt. “Deze overwinning was meer dan welkom. Het was een mooie en belangrijke zege. De winst tegen Bree was ruimschoots verdiend. We kenden meteen een goede start en konden enkele puntjes voorsprong nemen. Het was nooit voldoende om met een veilig gevoel op het terrein te staan, maar we konden de Limburgers steeds verplichten om te achtervolgen. Soms kwamen ze terug in de match, maar op het einde konden we toch definitief het verschil maken.”

“Wat de doorslag heeft gegeven? Ilias Temsamani speelde een sterke match (Temsamani lukte inderdaad negentien punten, red.). Met zijn sterke drive deed hij de bezoekende defensie pijn. Iedereen pakte ook zijn puntjes mee op de vrijworplijn. Het zorgde allemaal mee voor een zege met tien punten verschil.”

Ups en downs

Hoe heeft Bram Van Cauwenbergh het seizoen tot nu beleefd? “Het is een seizoen met hoogten en laagten geweest. Onze competitiestart was geweldig. Nadien kenden we een betere periode en konden we thuis een goede reeks neerzetten. Op verplaatsing liep het evenwel moeizamer. Op het einde van de eerste ronde was het weer wat minder. Hopelijk kunnen we na de winst tegen Bree de positieve lijn langer doortrekken, want de strijd om het behoud belooft intens te worden. We kunnen elke zege gebruiken.”

Format

Doordat er vorig seizoen in eerste landelijke geen degradanten waren, moest het competitieformat hertekend worden. Bram Van Cauwenbergh is niet meteen een grote fan. “Ik vind het jammer dat de gewonnen punten in de matchen tegen de top vier in de eerste ronde niet werden meegeteld. Wij versloegen Tongeren en Hades, maar die overwinningen leverden ons uiteindelijk niets op. In de tweede ronde moeten we nu kampen om het behoud. Er zitten enkele verre verplaatsingen in de nieuwe reeksindeling, maar dat ben ik wel gewoon.”

