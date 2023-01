Bram Schelkens (Croonen Lommel): “Hopen op een stunt bij leider Guco Lier”

basketbal top division men 1Croonen Lommel (TDM1) moet nog twee topwedstrijden afwerken in hun Poule A. De Noord-Limburgers zijn steeds in de running voor een plaats in de play-offs van de beste vier. Vorig weekend werd verdiend gewonnen bij Antwerp Giants B. Er staan nog twee loodzware opdrachten op het programma. Eerst wacht dit weekend een verplaatsing naar leider Guco Lier.

De talentrijke vlotscorende Bram Schelkens weet dat het aartsmoeilijk gaat worden, maar stunten blijft mogelijk. “Niemand had verwacht dat we met deze jonge ploeg nog in de running zouden zijn voor een plaats in de play-offs”, valt de 25-jarige topschutter met de deur in huis. “De eerste vier van onze poule A spelen tegen de beste vier van poule B. Je kan het omschrijven als een tweede luik van de competitie. Daarna zullen zes teams strijden voor de titel in een normale play-offsformule.”

“Onze coach Ronnie Mc Collum moest dit seizoen vooral trachten te bouwen met vele jeugdspelers. Lommel wil de toekomst verzekeren en dat kan alleen met eigen jeugd te laten doorgroeien. Met het vertrek van Chiel Koonings, de broers Toon en Stef Ceyssens en Bart Maesen verloren we een pak ervaring. Ons seizoen is dan ook met ups en downs, maar de jeugd begint beter zijn draai te vinden en we hebben zeker kwaliteit om bij de beste vier van onze poule te eindigen.”

Guco Lier

“Momenteel staan we samen met Kontich en Gembo Borgerhout op de vierde plaats”, vervolgt Schelkens uit Leopoldsburg, maar meestal te vinden bij zijn vriendin in Houthalen. “Eerst wacht de verplaatsing naar leider Guco Lier. Een fiere koploper met tien punten meer. Ze hebben een jonge, agressieve ploeg en spelen snel basketbal. We weten dat ons een zware opdracht staat te wachten. Toch hebben we vertrouwen opgedaan de laatste weken en is ons spelpeil gestegen. Als iedereen op zijn niveau kan spelen en de focus veertig minuten wordt aangehouden, zit een stunt er zeker in.”

“Op de laatste speeldag moeten we opnieuw buitenshuis. Met de partij bij rechtstreekse concurrent Gembo Borgerhout zal daar waarschijnlijk de beslissing vallen. Ach, niemand verwacht dat dit Lommel bij de eerste vier moet eindigen. We spelen dan ook zonder druk op onze schouders. Iedereen dacht dat we onderaan gingen blijven hangen, maar deze groep bezit enorme vechtlust en heeft een ijzersterke mentaliteit.”

Sterk seizoen

“Of ik tevreden ben over mijn eigen prestaties? Als tweede in de topschutterslijst van de reeks kan ik niet anders dan content zijn. Ik krijg ook alle vrijheid van onze coach en kan mij aanvallend uitleven. Ik ben blij dat de coach mij veel vertrouwen schenkt. Ik heb dat nodig om optimaal te kunnen presteren. Ik scoor gemiddeld twintig punten. In de laatste twee wedstrijden mag mijn scoringsmachine zeker niet stilvallen. (lacht) Het is zeker leuk om weer vlot de weg naar de ring te vinden, maar het teambelang komt uiteraard op de eerste plaats”, besluit Schelkens, die al sinds 2012 bij Lommel is.

