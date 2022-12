Bram Puype outsider op het BK-piste: “Bij de junioren ga ik me voor het eerst meer focussen op mijn wegcampagne”

BaanwielrennenKomende week vallen in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in de Gentse Blaarmeersen heel wat Belgische pistetitels te verdienen. Maandag strijden de jongens junioren om goud in het olympische omnium. Eerstejaars Bram Puype is een outsider.

Vrijdagavond werd bij Bandencentrale QTS in Bredene Canguru-Latexco, een juniorenploeg, voorgesteld. Bram Puype koos voor dit team. “Isorex is wat te groot geworden, vind ik”, verduidelijkt hij z’n transfer. “Als ik hoor met hoeveel junioren ze bij de Gaverse ploeg zullen zijn. Hier zijn we met twaalf en zullen we een mooi programma kunnen rijden. Ik denk dat ik goed gekozen heb.”

In het VWEM draagt de renner uit Knesselare deze week voor het laatst het shirt van Isorex. Maandag (eerste start 12 uur) neemt hij deel aan het BK omnium. In deze vierkamp, een olympisch nummer, moeten de renners een scratch, temporonden, afvalling en puntenkoers afhaspelen. “Mij echt op dat omnium focussen doe ik niet”, beweert Puype. “Maandag probeer ik goed mee te draaien, dat wel, maar mijn aandacht gaat net als vorige winter vooral naar de individuele nummers. Zoals de puntenkoers. Heb ik vorig jaar ook gedaan, dat beviel me goed want in dat nummer pakte ik de zilveren medaille.”

Kwalificaties

Voor het omnium van maandag schreven 32 junioren in. Wat betekent dat het definitieve deelnemersveld pas na een kwalificatie – een puntenkoers over tien km – wordt vastgelegd. De BK-finale wordt met 24 renners gereden. Het zal dus ook voor Bram Puype zaak zijn goed uit de doppen te kijken tijdens de kwalificatie. Per puntenkoers gaan de beste twaalf door naar het omnium. Het eigenlijke BK puntenrit staat volgende woensdag (28/12) op het programma. Na de pistekampioenschappen verlegt de Meetjeslander zijn aandacht richting het wegseizoen.

“In 2023 ga ik me voor het eerst meer focussen op mijn wegcampagne”, vertelt hij. “Bij de nieuwelingen had ik iets meer oog voor het pisteseizoen. Nu zie ik de wintercompetitie vooral als voorbereiding op de weg. Wat niet wegneemt dat ik na de kampioenschappen nog enkele meetings zal rijden. Inderdaad, dat ik bij de nieuwelingen geen wegkoers kon winnen steekt. Mijn laatste koers in Kortemark was één van mijn betere. Daar waren we met drie weg, maar was Wout Hemeryck sneller. Als junior moet het toch eens lukken een koers te winnen.”