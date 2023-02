Bram Poell (Wellen) na de 1-0-zege tegen Schoonbeek-Beverst: “Moeizaam, maar driepunter telt”

Een hoogstaande confrontatie tussen de buren Wellen en Schoonbeek-Beverst werd het zondag overduidelijk niet. De thuisploeg verzuimde lange tijd de partij in haar voordeel te beslissen. Uiteindelijk moest bezoeker Dampha nog een voetje bijsteken, waardoor de door de wind gedragen voorzet van Jens Meeus alsnog in doel verdween. Bram Poell besefte achteraf, dat hij enkele dotten van kansen niet benutte. “Ja, ik kreeg drie goede mogelijkheden, maar kon geen enkele daarvan in een doelpunt ombuigen. Uiteindelijk pakken we dan toch de zege en dat is wat er later in de stand is af te lezen”, blikt de Nederlander nuchter terug.